Canada-speler Ismaël Koné heeft via Instagram kort van zich laten horen. De middenvelder verscheen op de story van teamgenoot Moïse Bombito vlak na zijn operatie.

De blessure van Koné was donderdagnacht een gigantische smet op de mooie overwinning van Canada. De medeorganisator van het toernooi won met 6-0 van Qatar, maar zag de middenvelder met een brancard van het veld gaan. Dit gebeurde na een grove charge van Assim Madibo. De speler van Qatar zette een sliding in op Koné en al snel werd duidelijk dat het goed mis zat. Koné zijn voet stond niet in een natuurlijke houding en er ontstond chaos op het veld.

Uiteindelijk kreeg Madibo rood en verliet ook hij zichtbaar aangeslagen het veld. Koné stak vanaf de brancard zijn duim nog op naar de fans, maar eenmaal in het ziekenhuis aangekomen bleek het goed mis te zijn. De middenvelder hield aan de tackle een dubbele beenbreuk over en moest direct onder het mes. Gelukkig heeft Koné veel steun van zijn teamgenoten, die direct in alles lieten zien dat ze achter hem staan.

Steun voor Koné

Al tijdens de wedstrijd werd de steun voor Koné getoond. Nathan Saliba viel in voor de onfortuinlijke middenvelder en scoorde zeven minuten later. De speler van Anderlecht snelde direct naar de bank voor een shirt van Koné om die omhoog te houden en zo zijn steun te tonen.

Moïse Bombito

Bombito van OGC Nice besloot ook zijn steun te betuigen. Hij zocht zijn teamgenoot op in het ziekenhuis na zijn operatie. Bombito en Koné maakten samen een foto waarop de middenvelder nog enigszins kon lachen. Door de overwinning op Qatar maakt Canada wel nog goede kans om door te gaan naar de knock-outfase van het WK. Dat maakt Koné niet meer mee, want hij ligt er naar alle waarschijnlijkheid vier tot vijf maanden uit.

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