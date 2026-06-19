De bondscoach van Canada heeft aangeslagen gereageerd na de 6-0 overwinning op Qatar. De monsterscore mag hem dan gelukkig stemmen, de zware blessure van Ismaël Koné overschaduwt alles. Hij bevestigde dat het om een beenbreuk gaat. "Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd."

Het was een vreemde avond voor bondscoach Jesse Marsch van Canada. Aan de ene kant was er de vreugde van een historische uitslag, aan de andere kant zag hij een belangrijke speler met een zware blessure uitvallen. "Dit is een historische avond voor het Canadese voetbal. De jongens waren fenomenaal van de eerste tot de laatste minuut en het publiek in Vancouver gaf ons ongelooflijke energie. Maar op dit moment vind ik het heel moeilijk om te feesten", vertelde hij.

Vreselijke blessure Ismaël Koné

Direct na de blessure was te zien dat de Canadese ploeg zwaar was aangedaan. Marsch legt uit hoe het eraan toe ging in de kleedkamer na afloop. "Iedereen is kapot van wat er met Ismaël Koné is gebeurd. De blessure ziet er extreem ernstig uit, hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd. We bidden nu voor hem, want hij is het hart van ons middenveld", vertelde hij op de persconferentie.

"Het gebeurde vlak voor de dug-out. Iedereen kon het bot horen breken. We leven natuurlijk enorm met hem mee en iedereen is geschokt door het inciden, ​​vanwege de aard van de blessure en ook omdat Ismael de spil van ons team is."

Assim Madibo biedt excuses aan

De tegenstander die de tackle had ingezet, Assim Madibo, was op het veld ook al enorm aangeslagen. Hij moest met rood van het veld en zat in zak en as toen hij zag wat hij had veroorzaakt. De bondscoach van Canada liet weten dat Madibo nog even langskwam. "Hij is bij ons in de kleedkamer geweest, hij heeft daar zijn excuses aangeboden aan Koné."

“We wilden voetbal spelen dat het publiek zou laten ontploffen. Ik weet zeker dat vanaf morgen minstens 40 miljoen Canadezen zullen beweren dat ze vandaag in het stadion waren. Die 55.000 mensen op de tribunes waren echter de échte geluksvogels die dit mochten meemaken. Wat een fenomenale prestatie van ons team”, zei hij enthousiast.

“Deze spelers belichamen alles wat geweldig is aan dit land. Ze zijn ongelooflijk aardig, genereus en geven alles voor elkaar op het veld. Maar tegelijkertijd zijn het geweldige voetballers en keiharde strijders. Ik ben zo trots om hun coach te zijn en we gaan gewoon op dezelfde manier door”, besloot de Amerikaan.

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