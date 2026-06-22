Lionel Messi blijkt nog altijd menselijk te zijn. De stervoetballer pakte op het WK voetbal eens de negatieve headlines in plaats van de positieve. Na zijn hattrick tegen Algerije in de eerste groepswedstrijd miste hij tegen Oostenrijk al vroeg een penalty. Het leverde hem in ieder geval één dubieus record op. Later stelde hij alsnog orde op zaken.

Volgens dataspecialist Opta is Messi na zijn misser tegen Oostenrijk vanaf elf meter zowel de speler die de meeste strafschoppen nam op een WK (7) als dat hij er miste (3), shootouts buiten beschouwing gelaten. De verrassende misser van de 38-jarige Messi was voor hem zelf extra zuur op dat moment. Hij had alleenhouder kunnen worden van het recordaantal doelpunten op een WK, dat hij deelde met de Duitser Miroslav Klose. Hij kon zijn frustraties dan ook niet verbergen en sloeg de handen voor zijn ogen.

Even later maakte Messi zijn misser meer dan goed. Met een Messiaanse goal - bal strak voor vanaf links en hij werkte binnen - liep hij zijn zeventiende WK-goal binnen. Daarmee schreef hij historie op het WK.

Eerste gemiste penalty dit WK

Messi miste op het WK eerder penalty's tegen IJsland (2018) en Polen (2022). Hij scoorde wel viermaal vanaf elf meter: tegen Saoedi-Arabië, Nederland, Kroatië en Frankrijk. De bal aan de verkeerde kant van de paal tegen Oostenrijk was pas de eerste gemiste penalty van dit WK, die van Harry Kane tegen Kroatië die over mocht buiten beschouwing gelaten.

Lionel Messi has both taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history. pic.twitter.com/ITNcvsFsJw — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Messi mocht aanleggen vanaf de stip na ingrijpen van de VAR. Lautaro Martinez werd door twee Oostenrijkers gevloerd, maar de scheidsrechter zag er in eerste instantie niks in. Na ingreep van de VAR mocht Messi aanleggen voor zijn recordgoal, maar rolde hij de bal naast de goal. Het bleek zijn 33ste penaltymisser op 147 genomen strafschoppen. Dat is een percentage van 22 procent die hij gemist heeft in zijn carrière.

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