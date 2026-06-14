Oranje speelt haar laatste groepswedstrijd tegen een relatief onbekende tegenstander: Tunesië. Toch is dat absoluut geen makkelijk duel als je de ploeg een beetje leert kennen. Tunesië presteerde iets bijzonders tijdens de kwalificatie voor het WK. Dit is alles wat je moet weten over de laatste tegenstander van Oranje.

Tunesië staat te boek als een zeer stugge tegenstander en dat laten zij ook blijken in hun statistieken. Hoewel het Afrikaanse land op de 44e plaats op de FIFA-wereldranglijst staat, plaatste het zich na Marokko als tweede land van het continent voor het WK. In dat proces kregen zij geen doelpunt tegen. De defensie hebben ze daar dus wel op orde, zou je kunnen stellen.

Afrika Cup verliep teleurstellend

De laatste prestaties van Tunesië op een eindtoernooi, de Afrika Cup, vielen dan wel weer wat tegen. Daar kwamen ze maar tot de laatste zestien, waar ze werden uitgeschakeld door Mali na strafschoppen. Het was reden genoeg voor de bond om bondscoach Sami Trabelsi de laan uit te sturen. Ze gaan dus met een nieuwe bondscoach het WK tegemoet, zijn naam is Sabri Lamouchi. Hij haalde een bekende in de selectie voor het WK: Omar Rekik. Hij heeft een verleden bij Feyenoord, PSV en Sparta en is het broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik.

Tunesië staat erom bekend een goede defensie te hebben en zeer terughoudend te voetballen. Met wat nieuwe talenten hopen ze toch ook offensief goed voor de dag te komen, al zal dat een behoorlijke klus zijn. Lamouchi had gerekend op de talentvolle spits Louey Ben Farhat, maar hij werd onderdeel van een rel binnen Tunesië.

Zijn vader had naar de bondscoach gebeld om te vertellen dat het WK te vroeg kwam voor de 19-jarige spits. “Ik was geschokt. Ik heb de speler en zijn vader later geprobeerd terug te bellen, maar ze nemen niet op”, zei de bondscoach over dit krankzinnige voorval. De vader vond overduidelijk dat de spits nog te jong was voor zo’n eindtoernooi.

Tunesië jaagt op historische prestatie

De groep overleven zou bijzonder zijn voor Tunesië, dat lukte ze namelijk nog nooit op het WK. De hoop is gevestigd op namen als Hannibal Mejbri, een middenvelder van Burnley, en Ellyes Skhiri van Eintracht Frankfurt. Onder Lamouchi is het doek gevallen voor meerdere routiniers. Hij heeft de topscorer van de kwalificatiereeks thuis gelaten en de oud-aanvoerder met 101 interlands mag ook vakantie vieren in plaats van het WK spelen.

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