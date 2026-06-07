Het Nederlands elftal maakte geen al te beste indruk in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, maar wat Tunesië liet zien richting het WK voetbal was nog veel teleurstellender. En dus lijkt het nu al crisis bij de groepsgenoot van Oranje.

Tunesië ging zaterdag met maar liefst 5-0 onderuit in een oefenwedstrijd tegen België en die tik kwam hard aan. Bondscoach Sabri Lamouchi was duidelijk in zijn commentaar: "Als je het veld opgaat zoals wij vandaag, kun je niet verwachten dat het zonder gevolgen blijft. We waren gewoon niet goed genoeg. Er was een serieus verschil tussen de twee ploegen, op alle niveaus."

"Ik ben naar hier gekomen om de mensen te laten dromen", aldus de 54-jarige, twaalfvoudig Frans international. "Maar vandaag heb ik niemand laten dromen. Dit was een nachtmerrie. Ik neem de verantwoordelijkheid, want ik bepaal de opstelling."

Woede bij de Belgen

De Tunesiërs kwamen er voetballend niet aan te pas en wisten zich ook de woede van de Belgen op de hals te halen met keiharde overtredingen. Tunesië speelde uiteindelijk een half uur met een man minder na de rode kaart voor Ismael Gharbi. Zijn wilde overtredingen op Youri Tielemans en Jeremy Doku leverden twee gele kaarten op.

"Met elf spelers lukte het al niet en met tien was het mission impossible", zei Lamouchi. "Ik kan niet tevreden zijn met de individuele prestaties. Onze doelman is waarschijnlijk de speler die de bal het vaakst heeft geraakt."

"Deze nederlaag doet pijn", Lamouchi. "Dit komt op een slecht moment, vlak voor de reis naar het WK. Of ik een boodschap heb voor de fans? Ik schaam me gewoon."

Derde tegenstander Oranje

Voor Tunesië begint het WK voetbal op 15 juni tegen Zweden. Zes dagen later is Japan de tweede tegenstander en op 26 juni wacht Oranje in de laatste wedstrijd in de poulefase.

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