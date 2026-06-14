Curaçao maakt zondagavond zijn langverwachte debuut op het WK voetbal. Dat doet de ploeg van bondscoach Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat potje valt heerlijk qua tijd voor de Nederlandse voetbalfan. Lees hieronder waar je Curaçao tegen Duitsland kijkt.

Nog nooit was het Caribische eiland vertegenwoordig op het wereldkampioenschap voetbal. Daar kwam verandering in door Advocaat en zijn trouwe assistent Cor Pot. Doordat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden, waren er mogelijkheden voor Curaçao in de kwalificatie. Dat werd met beide handen aangegrepen door het land.

Dick Advocaat ziet kansen

Er ontstond nog wel een kleine rel nadat Advocaat in februari was opgestapt als bondscoach van Curaçao. De Kleine Generaal kwam later terug op die beslissing en dus stapte zijn invaller Fred Rutten op. Inmiddels is de storm gaan liggen en zijn alle ogen gericht op het WK-debuut van de eilanders. Curaçao is fors de underdog, maar toch ziet Advocaat kansen.

"De Duitsers zullen de dominante partij zijn, maar we moeten toch wat proberen. We willen het iedereen zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een klein land, maar alles is mogelijk", zei de tijdens een persconferentie in Houston in aanloop naar de ontmoeting van zondag. "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs", vertelde de bondscoach verder.

Voor Advocaat wordt het duel met Duitsland om nog een reden bijzonder: hij wordt namelijk met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit op een WK. Dat record is nu nog in handen van de Tsjechische trainer Miroslav Koubek. Hij nam die titel over luttele uren nadat Hugo Broos van Zuid-Afrika geschiedenis schreef.

Zender Duitsland - Curaçao

De wedstrijd van Curaçao tussen Duitsland vangt zondagavond om 19.00 uur aan. Het duel is te zien op NPO 1 bij de NOS. Aansluitend is het eerste groepsduel van het Nederlands elftal tegen Japan. Er is ook een voorbeschouwing op Duitsland - Curaçao, die om 18.10 uur begint.

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