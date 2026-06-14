Voor Curaçao is deelname aan het WK nu al historisch. De ploeg van Dick Advocaat plaatste zich voor het eerst ooit voor het WK, waardoor er al wekenlang een feeststemming heerst. Robert Maaskant en Hedwiges Maduro bespreken de opvallende beelden van de feestvierende selectie. "Zet nou ook video’s online dat je aan het trainen bent, het is geen Dancing with the Stars", grapt Maduro.

Tegenstanders als Duitsland, Ecuador en Ivoorkust lijken op papier namelijk een flink maatje te groot voor de WK-debutant, althans dat voorspelt Maaskant. "Het Curaçao-sprookje is nu wel klaar. Hun kwalificatie was geweldig, maar ze zijn gewoon niet goed genoeg om te stunten tegen Duitsland, Ecuador of Ivoorkust", zegt de oud-trainer in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

'Hopen op een punt'

Maduro, van wie zijn moeder van Curaçao komt, sluit zich daarbij aan. "Ik hoop écht dat ze een puntje weten te halen. Het is nu al één groot feest", lacht de oud-topvoetballer. "De afgelopen weken stond alles in het teken van het nationale elftal en dat zag eruit als een héél gezellig feestje."

Feestbeelden op Curaçao

De feestelijke beelden van Curaçao gingen de afgelopen maanden volop rond op sociale media. Volgens Maaskant begint het enthousiasme inmiddels wel wat door te slaan. "Ik word echt heel vrolijk van die gasten, maar ik ben dan ook wel een te nuchtere Nederlander. Nu heb ik ook wel zoiets van: jongens, er is nu wel even genoeg gedanst. Iedere keer als er een camera aangaat, wordt er gedanst", vervolgt hij.

Ook Maduro ziet vooral veel feestbeelden voorbij komen. "Ze zijn écht niet alleen maar aan het dansen, maar ze posten elke keer alleen maar video’s dat ze aan het dansen zijn. Zet nou ook video’s online dat je aan het trainen bent, het is geen Dancing with the Stars", grapt Maduro.

Opvallende regels binnen selectie Curaçao

Volgens Maduro gaat het er bij Curaçao sowieso heel anders aan toe dan bij veel andere nationale ploegen. De voormalig international merkt op dat spelers tijdens het toernooi veel meer vrijheid krijgen. "Bij Curacao is gewoon alles anders. Zij mogen ook allemaal hun vrouwen meenemen, dat kan normaal gesproken ook niet. Zij hebben gewoon allemaal hun eigen kamer, dus je slaapt gewoon met je vrouw en kinderen”, gaat Maduro verder.

Maaskant kan het niet laten om met een grap af te sluiten. "Je zou maar net een slecht huwelijk hebben… Ik denk niet dat Dick Advocaat daarnaar geïnformeerd heeft”, zegt hij lachend.

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