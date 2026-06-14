Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat is bij de historische eerste WK-deelname ingedeeld in de loodzware Groep E. Ze hopen het zo goed mogelijk te doen. In de groep treft het eiland het sterke Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Check hier het programma en de stand van Curaçao en haar tegenstanders.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Curaçao kan haar borst gelijk natmaken, want op 14 juni staat het duel met Duitsland te wachten. Met bondscoach Dick Advocaat plaatste The Blue Wave zich voor een historische eerste WK-deelname. De selectie bestaat uit nagenoeg alleen maar spelers die in Nederland zijn geboren en er een verleden hebben. Duitsland hoort vrijwel altijd bij de favorieten voor de eindzege, al werden ze in 2022 in Qatar al in de groepsfase uitgeschakeld.

Groep E is een echte WK-poule en bestaat verder uit Ecuador en Ivoorkust. Zij spelen een paar uur later de eerste wedstrijd. In 2022 kwam Ecuador in een poule met het Nederlands elftal net te kort voor de knock-outfase. Ivoorkust is er na twee gemiste WK's eindelijk weer bij. De Olifanten kwamen echter nog nooit door de groepsfase.

Programma Groep E

14 juni om 19.00 uur: Duitsland - Curaçao

15 juni om 01.00 uur: Ivoorkust - Ecuador

20 juni om 22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust

21 juni om 02.00 uur: Ecuador - Curaçao

25 juni om 22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust

25 juni om 22.00 uur: Ecuador - Duitsland

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep E

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover