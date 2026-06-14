Het Portugal van Cristiano Ronaldo maakt zich op voor de eerste wedstrijd op het WK komende woensdag. In aanloop naar dat duel kwamen de Portugezen met een prachtig gebaar. Zij spelen tijdens het WK met een eerbetoon aan hun overleden teamgenoot Diogo Jota.

Portugal trapt het WK voetbal op woensdag af in een duel met DR Congo. Verder treffen de Portugezen in de groepsfase Oezbekistan en Colombia. Cristiano Ronaldo hoopt met zijn land de titel te pakken en zo zijn laatste ontbrekende grote prijs aan zijn palmares toe te voegen. De Portugese selectie staat nog dagelijks stil bij het plotse overlijden van Diogo Jota en komt tijdens het eindtoernooi met een mooi eerbetoon.

Eerbetoon

De spelers van Portugal zullen tijdens het WK een speciaal polsbandje dragen ter nagedachtenis aan Jota. De buitenspeler van Liverpool kwam afgelopen zomer om het leven tijdens een auto-ongeluk, samen met zijn broer Andre Silva. Hij speelde 49 interlands voor Portugal.

Het bandje heeft de kleuren groen en rood, naar de nationale kleuren van Portugal, en alle namen van de selectie staan op het bandje. Het was een idee en cadeau van de Portugese premier Luís Montenegro. "Hij liet ons kiezen of en hoe we hem wilden gebruiken, overdag of tijdens de wedstrijd", vertelde middenvelder Vitinha over het idee.

"We hebben het bandje met veel waardering in ontvangst genomen en we hebben ervoor gekozen om het te dragen", vervolgde Vitinha tijdens een persconferentie in het Portugese basiskamp in Palm Beach Gardens in Florida. "Ze hebben ervoor gezorgd dat het een polsbandje is dat we op het veld kunnen dragen. De namen van alle spelers staan erop, net als de bijzondere naam van Diogo Jota", aldus Vitinha.

Andy Robertson

Ook voormalig teamgenoten van Jota bij zijn clubs zijn hem nog niet vergeten. Onlangs kreeg Schotland-aanvoerder Andy Robertson, die lang samenspeelde met Jota bij Liverpool, nog een boodschap van de vrouw van de overleden aanvaller.

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