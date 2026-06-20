Jeffrey Lang is nog elke dag trots als hij naar zijn zoon Noa kijkt. De vader van de Oranje-speler denkt dan terug aan de moment dat hij opofferingen maakte ten behoeve van zijn zoon. Als Jeffrey Lang daaraan terugdenkt, houdt hij het niet droog.

Vader Lang krijgt tijdens het WK bezoek van Radio 538 en hij vertelt tegen de zender meer over het opgroeien van zijn zoon. "Toen hij klein was, was ik er eigenlijk altijd. Elke dag. Ook toen zijn moeder en ik uit elkaar gingen. In de weekenden was hij altijd bij mij. Naar voetbal, extra trainingen samen met hem doen. Ik zag meteen dat hij een goede voetballer was. "

Zijn vader zag om specifieke redenen al heel snel dat Lang het ver zou schoppen in het voetbal. "Ik gooide een keer een bal op toen ik aan het koken was en hij schoot hem echt met zijn wreef heel hard weg. Met zo’n heupschot. Ik riep gelijk iedereen erbij om te kijken. Ik zei gelijk: ‘Dit wordt een voetballer’. Mijn ex-vrouw zei dat ik overdreef, maar hij was toen pas twee jaar."

'Wat ik te kort kwam, heb ik in hem gestopt'

Als het gesprek gaat over de opvoeding van Noa Lang, krijgt zijn vader het even moeilijk. "Wat ik te kort kwam vroeger, heb ik eigenlijk in hem gestopt", vertelt Jeffrey Lang over zijn zoon terwijl hij de tranen niet meer kan bedwingen. "Dat je ouders langs het veld staan, heb ik bijvoorbeeld gemist. Ik neem mijn moeder ook niks kwalijk, want ze was alleenstaand. Je zag alle blanke ouders wel langs het veld staan, maar bij de allochtonen zag je eigenlijk niemand staan."

Lang ziet dat dit nu zeker niet meer zo is. "Ik ben er trots op dat dit veranderd is. Ik wist dat ik het bij Noa anders ging doen. Alles was voetbal. Al moest hij in Frankrijk of België spelen. Ik zei, ik ben er niet. Ik ben met mijn zoon. Al moet ik zeven dagen werken, maakt niet uit hoe laat. Ik sla niks over van hem."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover