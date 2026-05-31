Noa Lang mag zich opmaken voor het WK. De buitenspeler heeft een plek veroverd in de definitieve 26-koppige selectie van Ronald Koeman, al was hij daar vooraf allerminst gerust op. Zijn vader wist wel raad met de zenuwen van zijn zoon.

Zijn uitverkiezing was vooraf niet volledig vanzelfsprekend. Lang maakte enkele dagen vóór de bekendmaking deel uit van een select gezelschap spelers dat zich in Zeist mocht laten zien aan Koeman. Binnen de Oranje-selectie is hij vooral een optie voor de linkerflank, waar Cody Gakpo doorgaans de eerste keuze is. Ook WK-debutant Crysencio Summerville behoort tot de concurrenten op die positie.

Jeffrey Lang, de vader van de voetballer, vertelde bij de uitzwaaitraining van Oranje dat zijn zoon behoorlijk zenuwachtig was voor de bekendmaking van de WK-selectie. De aanvaller zelf was er namelijk ook niet helemaal zeker van dat hij zou worden opgeroepen.

Natte broek

Voor de bekendmaking van de selectie belde de zichtbaar gespannen Lang nog met zijn vader, die zijn zenuwen meteen doorhad. "Je weet maar nooit met Koeman, hè", zei de buitenspeler, die het afgelopen halfjaar uitkwam voor Galatasaray. Zijn vader reageerde met een knipoog: "Bro, je broek was helemaal nat van het zweet. Even serieus", zo legde vader Lang uit aan De Telegraaf.

Of Lang volgens zijn vader de bepalende speler kan worden voor Oranje dit WK? "Ik denk dat er wel meerdere spelers zijn die het kunnen laten zien, en het begint op de training. Dat betekent dat je het op de training moet laten zien, en als je de kans krijgt dan moet je die pakken."

Invalbeurten

Voor Lang wordt dit het tweede WK. In 2022 reisde hij ook al met het Nederlands elftal af naar Qatar, waar hij het moest doen met invalbeurten. Of zijn vader verwacht dat hij deze zomer een vaste basisplek zal krijgen? "Ik denk dat Cody (Gakpo, red.) het al jaren heel goed doet in het Nederlands elftal. Dus zo lang Cody het goed doet, moet Noa elke kans pakken die hij krijgt. Netjes wachten op je beurt en het dan laten zien", zo besloot Jeffrey Lang.

