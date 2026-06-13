Danny Makkelie is bij de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay om een bijzondere reden naar het VAR-scherm geroepen. Hij had namelijk een gele kaart aan de verkeerde speler gegeven. In plaats van dat hij de kaart aan een speler van Paraguay gaf, kreeg een Amerikaan de kaart. Dat moest hij na het zien van de beelden tóch terugdraaien.

Danny Makkelie kreeg de eer van de FIFA om de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay te fluiten en deed dat zeer verdienstelijk. De eerste helft had hij niet zoveel om handen omdat de VS veel beter was dan de tegenstander. Het was dan ook geen verrassing dat de ruststand al 3-0 was.

VAR-ingreep

Na de rust vond er wel een opmerkelijk moment plaats. De Nederlandse scheidsrechter werd namelijk naar het VAR-scherm geroepen vanwege een mistaken identity, zo gaf het scherm aan. In wezen kwam het erop neer dat Makkelie in zijn beslissing een gele kaart had gegeven aan een verkeerde speler.

Een Amerikaanse en Paraguayaanse speler waren met elkaar in duel, waarbij de Amerikaan Tim Ream een tackle inzette op Miguel Almirón. Laatstgenoemde ging naar de grond en daar werd in eerste instantie een vrije trap voor gegeven én een gele kaart voor Ream.

Correctie Makkelie

De vrije trap was net genomen door Paraguay waarna Makkelie al snel floot. Er was een fout gemaakt. De VAR kwam op de lijn en riep Makkelie naar het scherm. Eenmaal bij het scherm aangekomen zag hij al gauw dat Ream zijn tegenstander helemaal niet raakte en dat Almirón dus een fopduik maakte. Makkelie corrigeerde direct en deelde juist een gele kaart aan Paraguay uit.

Het was één van de weinige opvallende momenten voor Makkelie in zijn eerste duel op dit WK. Amerika was tot dat moment veel beter en had overduidelijk de overhand. Vooraf maakte de Nederlander nog een spectaculaire openingsshow mee. Het was de eerste wedstrijd die in Amerika werd gespeeld, dus was dat reden voor een extravagantie ceremonie waar ook de nodige bekende supersterren aanwezig waren.

Makkelie was daarna getuige van suprematie van het gastland, dat met 4-1 de openingswedstijd won. Folarin Balogun was met twee goals de grote man. Al na zeven minuten maakte Damian Bobadilla een eigen goal en liep Paraguay achter de feiten aan. Diep in blessuretijd bepaalde Giovanni Reyna de eindstand.

WK voetbal

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