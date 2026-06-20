Alles wat Ismael Saibari aanraakt verandert al een tijdje in goud. Bij de WK-wedstrijd van Marokko tegen Schotland was het al binnen twee minuten raak voor de topspeler. Het is zijn tweede treffer van het toernooi in Noord-Amerika.

Saibiri, die nu nog onder contract staat van PSV, kreeg de bal door de lucht, waarna hij 1 tegen 1 stond tegenover de Schotse doelman. Met een poeier van een schot hield hij Angus Gunn kansloos.

Transfer Saibari

Bayern München en PSV hebben akkoord bereikt over de transfer van middenvelder Ismael Saibari, melden diverse media in binnen- en buitenland eerder in de week. De kampioen van Duitsland betaalt volgens transferexpert Fabrizio Romano 55 miljoen euro voor de Marokkaans international.

Eerder bereikte Saibari zelf al een akkoord met Bayern. De 25-jarige PSV'er moet nog wel medisch worden gekeurd. Dat zou tijdens het WK kunnen gebeuren. Saibari was afgelopen weekend trefzeker in het eerste WK-duel van Marokko met Brazilië (1-1). Afgelopen seizoen was hij ook goed op dreef in de Eredivisie en werd hij uitgeroepen tot beste speler.

Basis

Marokko begon dus aan de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Schotland met PSV'er Ismael Saibari in de basis. Ook voormalig Ajacied Noussair Mazraoui van Manchester United begint tegen de Schotten in het stadion in Boston.

Marokko speelde mede door een treffer van Saibari in de eerste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Schotland won de eerste groepswedstrijd van Haïti met 1-0. De andere PSV'er in de selectie van Marokko, Anass Salah-Eddine, begint de wedstrijd op de bank. Net als de in Nederland geboren Sofyan Amrabat.

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