Rafael van der Vaart heeft de afgelopen dagen niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten de aandacht op zich gevestigd. De oud-international kreeg vlak voor het WK-duel tussen Nederland en Zweden stevige kritiek van niemand minder dan Jürgen Klopp, die het opnam voor een van zijn voormalige spelers.

In aanloop naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden sprak Klopp, die actief is als analist bij MagentaTV, vol lof over zijn voormalige pupil Virgil van Dijk. De verdediger speelde tussen 2018 en 2024 onder de Duitse trainer bij Liverpool en groeide in die periode uit tot een van de beste verdedigers ter wereld.

Bij de WK-opening van Oranje tegen Japan (2-2) zag Van Dijk er bij de tweede tegentreffer echter niet goed uit. Daarop kreeg hij kritiek van Van der Vaart. De oud-international zei bij de NOS dat hij 'geschokt' was door het optreden van de Oranje-aanvoerder en vergeleek hem met een draaiende Boeing 747.

Sneer

Dat ging Klopp te ver. De oud-trainer nam het op voor zijn voormalige speler en deelde tegelijkertijd een sneer uit aan Van der Vaart, die volgens hem wel vaker erg kritisch is op spelers.

"Ik weet niet of het de moeite waard is om Rafael van der Vaart überhaupt te noemen", aldus Klopp. "Maar als hij ooit eens iets positiefs zegt over een speler, ben ik best bereid hem weer serieus te nemen. Je hebt het gevoel dat hij iets ziet, daar vervolgens een mooie uitspraak bij verzint en dan er vol op gaat. Maar zo belangrijk is het eigenlijk niet."

Excuses na foute grap

Eerder deze week kwam Van der Vaart ook al op een andere manier onder vuur te liggen vanwege een omstreden grap na het WK-duel met Japan. De oud-international suggereerde dat Oranje moeite had gehad omdat de Japanse spelers volgens hem op elkaar leken. De uitspraken werden door velen als kwetsend ervaren, waarna Van der Vaart publiekelijk zijn excuses aanbood.

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