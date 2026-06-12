De voetbalwereld rouwt om een Braziliaanse grootheid: Herculano Ruas Brito. De legendarische centrale verdediger van het nationale team dat in 1970 het WK won, is op 86-jarige leeftijd overleden.

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) heeft het trieste nieuws bevestigd, maar geen details vrijgegeven over de doodsoorzaak. Brito was een onmisbaar onderdeel van een van de beste generaties in de voetbalgeschiedenis. Hij speelde 61 wedstrijden voor het nationale team tussen 1964 en 1972.

Hij maakte zijn debuut op het WK van 1966, maar beleefde zijn hoogtepunt vier jaar later in Mexico. Samen met Wilson Piazza vormde hij daar de verdediging, ter ondersteuning van sterren als Pelé, Jairzinho en Tostão.

'Idool van ons land'

"Brito heeft ons verlaten als een van de grootste verdedigers in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal. Zijn bijdrage aan de overwinning op het WK van 1970 zullen we voor altijd herinneren", schrijft CBF-voorzitter Samir Chaud in een verklaring.

"Ik breng hulde aan dit idool van ons land. Moge zijn strijdlustige geest een inspiratie zijn voor onze spelers die zullen deelnemen aan het aanstaande wereldkampioenschap." Naast de belangrijkste trofee in het voetbal, won Brito met het nationale team ook de Roca Cup in 1971 en de Onafhankelijkheidsbeker in 1972.

Het nieuws komt op een moment dat het Braziliaanse nationale team, vijfvoudig wereldkampioen, zich voorbereidt op de jacht naar een zesde titel. Het WK werd donderdag geopend met de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en gastland Mexico, dat het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada organiseert. Brazilië speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de eerste wedstrijd tegen Marokko

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