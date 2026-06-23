Rute Cardoso, de weduwe van de verongelukte Portugese voetballer Diogo Jota, heeft maandag een bijzondere video gedeeld. Het was op 22 juni de trouwdag van Jota en Cardoso en daarvan doken dankzij laatstgenoemde bijzondere beelden van op.

Jota overleed samen met zijn broer André Silva op 3 juli 2025 bij een auto-ongeluk. Dat was elf dagen nadat hij trouwde met zijn jeugdliefde Cardoso. Terwijl het wereldkampioenschap voetbal bezig is en de afwezigheid van Jota bij de Portugezen wordt gevoeld, deelde Cardoso een emotionele video.

Bruiloft van jaar geleden

Ze plaatste zonder enig bijschrift een video van de bruiloft die maandag exact een jaar geleden plaatsvond. Op de beelden is te zien hoe Jota en Cardoso in het middelpunt van de belangstelling staan, onder meer tijdens een dans.

Toespraak van Diogo Jota op bruiloft

Daarnaast wordt ook een deel van de toespraak van Jota vertoond. Met de kennis van nu zijn de woorden die Jota daar uitspreekt extra beladen. "Waar de toekomst ons brengt, misschien is er hier iemand die dat beter weet dan ik. Maar de waarheid is: ik weet het niet. Het maakt me ook niet uit, zo lang ik met jou ben", vertelt Jota aan zijn vrouw in de witte bruidsjurk. "Ik hou voor altijd van je, mijn kleine witte meid."

Tijdens het WK voetbal wordt Jota node gemist binnen de selectie van Portugal. Tijdens het eerste duel op het toernooi tegen Congo (1-1) droegen alle spelers een speciaal polsbandje. Daarnaast was er nog een eerbetoon en waren ook de ouders van de overleden aanvaller aanwezig. Bij de goal van Joao Neves wees de doelpuntenmaker meeteen naar de hemel.

Portugal - Oezbekistan op WK voetbal

Portugal staat na een duel dus op één punt in Groep K na het gelijkspel tegen Congo. Dinsdagavond treffen de Portugezen het nog puntloze Oezbekistan, dat verloor van Colombia. Na het matige optreden tegen Congo hopen Cristiano Ronaldo en co op een betere prestatie, want bij het opnieuw uitblijven van een overwinning is het maar de vraag of ze de volgende ronde halen.

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