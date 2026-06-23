Cristiano Ronaldo hoopt dinsdag op het WK eindelijk weer eens te scoren op een eindtoernooi. De Portugese superster staat na zijn teleurstellende optreden in het gelijkspel van zijn land tegen Congo al tien duels droog. Voetbalicoon Wim Kieft vond het erg pijnlijk om de superster van weleer zo te zien.

"Medelijden was niet op zijn plaats, maar verdrietig om te zien was het zeker", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. De voormalig topspits, die met Nederland in 1988 Europees kampioen werd, vond dat de 41-jarige Portugees 'verdwaald' rondliep in zijn eigen elftal.

Ronaldo is met 143 goals voor het Portugese team de voetballer met de meeste doelpunten voor een nationaal elftal ooit, maar zijn statistieken op laatste paar eindtoernooien zijn ronduit pijnlijk. Op het vorige WK scoorde hij nog een penalty in het eerste duel, maar in het vervolg van het toernooi wist hij het net niet meer te vinden. Op het EK in 2024 scoorde hij helemaal niet en dus staat de teller met de wedstrijd tegen Congo inmiddels op tien wedstrijden op een eindtoernooi zonder doelpunt.

Kracht is nu zwakte

Kieft vond het optreden van Ronaldo in de eerste WK-wedstrijd pijnlijk en dat geldt ook voor alle reacties. De oud-voetballer ziet dat de kracht van de Portugees om altijd te hunkeren naar een doelpunt hem inmiddels blokkeert. Hij heeft echter niet de indruk dat Ronaldo dat zelf ook zo ziet.

"Ronaldo kan zijn situatie echter niet relativeren en maakt zichzelf gek. Omdat hij nog zo graag wereldkampioen wil worden met Portugal. En daarin een belangrijke rol voor zichzelf ziet weggelegd", aldus de Nederlandse voetbalicoon.

'Hoe mooi zou dat zijn?'

Volgens Kieft hadden Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez het allemaal kunnen zien aankomen doordat twee jaar geleden precies dezelfde situatie plaatsvond op het EK. Toch hoopt Kieft dat Ronaldo alsnog op een waardige manier afscheid kan nemen.

"Je gunt Ronaldo niet dat hij door het grote publiek met pek en veren wordt weggejaagd. Dat zijn ploeggenoten in opstand komen of dat Thierry Henry het nodig vindt om Ronaldo nog even een paar trappen na te geven als hij de verwachtingen niet waarmaakt", schrijft Kieft.

De oud-topvoetballer hoopt dat Ronaldo dinsdag tegen Oezbekistan wel zijn kans grijpt, maar hoopt net zo hard dat hij daarna met de bondscoach gaat zitten om het over zijn rol te hebben. "Als het beter voor Portugal is dat Ronaldo vanaf de bank begint, moeten ze samen die beslissing nemen. Hoe mooi zou het zijn als Ronaldo af en toe kan invallen en het verschil kan maken voor Portugal in andere wedstrijden op het WK."

Tweede WK-duel Portugal

Portugal speelt dinsdagavond om 19.00 uur tegen Oezbekistan in het tweede groepsduel. De Oezbeken verloren hun eerste WK-wedstrijd ooit met 3-1 van Colombia. Dat laatste land is in de derde speelronde de tegenstander van Portugal. Als Ronaldo tegen Oezbekistan scoort, wordt hij de eerste speler die op zes verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt.

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