Voor de partners van de spelers van het Nederlands elftal zijn het tegelijk ontspannen en zenuwslopende dagen. Oranje heeft een missie bij het WK voetbal: kampioen worden. Maar tussen de wedstrijddagen door kunnen hun gezinsleden ook lekker op pad. De vrouw van Nathan Aké kwam toen iets opmerkelijks tegen.

De 31-jarige Aké speelde sinds het seizoen 2020/2021 voor Manchester City. De verdediger sleepte titel na titel binnen met de Engelse giganten. Zo won hij onder meer de Premier League en Champions League. Die beginperiode was er een met grote veranderingen in zijn leven. In 2020 trouwde hij namelijk met Kaylee Ramman, die nu door het leven gaat als Kaylee Aké.

Kaylee Aké

Net als veel andere partners van de helden van Oranje is Kaylee Aké in het kielzog van haar geliefde ook present in Noord-Amerika. In dit geval in Dallas, want de afgelopen dagen bivakkeerde Oranje in die omstreken. De eerste groepswedstrijd, tegen Japan, was in Dallas. De tweede, deze zaterdag, tegen de Zweden, is in Houston.

Vrijdag postte Kaylee op Instagram een reeks foto's onder de naam 'Dallas Diaries', oftewel dagboek uit Dallas. Ze bezocht enkele winkels, waaronder een groentezaak, en genoot van een smoothie. In haar story's voegt ze nog een video toe. Het blijkt dat er in Dallas robotwagentjes rondrijden. Ze zijn groen en wit gekleurd en zien er grappig en onschuldig uit. "Okéééé, hallo?", schrijft ze erbij.

Bezorgrobots

De wagentjes hebben koplampjes waardoor het lijkt alsof ze menselijke ogen hebben. Het woord Duane staat er nog op geplakt. Het blijken robots te zijn die eten thuis bezorgen. Dallas Observer schrijft dat de wagens zijn ontworpen door Serve Robotics uit Californië. De baas daarvan zegt: "Waarom zou je een paar honderd gram burrito's vervoeren in auto's die twee ton wegen?"

©Instagram Kaylee Aké

Wie niet gediend is van een robotje op zijn stoep, kan dat aangeven bij het bestellen. De baas zegt: "Je kan ervoor keizen om geen robot te laten bezorgen als je om een of andere reden niet van robots houdt. Maar dat is zeldzaam. Mensen houden normaal gesproken juist veel van robots."

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