Het WK is in volle gang en het Nederlands elftal heeft de eerste twee wedstrijd al gespeeld. Oranje bereidt zich nu voor op de laatste tegenstander in de groepsfase: Tunesië. Hier lees je waar en wanneer het duel plaatsvindt.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begon het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Dat werd voorafgaand aan het toernooi gezien als de lastigste tegenstander van Oranje. Zaterdag 20 juni werd er in een overtuigend duel met liefst 5-1 gewonnen van Zweden, waardoor Nederland na twee duels vier punten heeft.

Waar speelt Oranje?

Het Nederlands elftal heeft een paar dagen om bij te komen van het duel in Houston. De selectie keerde enkele uren na de wedstrijd weer terug naar Kansas City en zal daar de komende tijd ook blijven. Het slotduel met Tunesië is namelijk ook in die stad waar het basiskamp van Oranje ligt.

Wanneer speelt Oranje?

De laatste groepswedstrijd tegen Tunesië staat gepland op 26 juni. In de nacht van donderdag op vrijdag (om 01.00 uur Nederlandse tijd) speelt Nederland in Kansas City. Let dus op dat het niet op vrijdagavond is, maar je laat op donderdagavond alvast kan inschakelen voor de voorbeschouwing.

Vanaf 28 juni begint de knock-outfase. Het is nog niet bekend wanneer Nederland in actie komt in de zestiende finales. Dat hangt af van de klassering. Als Oranje als eerste eindigt, is de zestiende finale op dinsdag 30 juni om 03.00 uur. Een tweede plaats betekent een potje op maandag 29 juni om 19.00 uur. Mocht Nederland derde worden, dan zijn er veel scenario's mogelijk.

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