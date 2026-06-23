Micky van de Ven is vaste kracht bij bondscoach Ronald Koeman dit WK. De linksbenige verdediger wordt dit toernooi aangemoedigd door een nieuwe vriendin: Ella Buffin. Het Engelse model is groot nieuws in Engeland door een spraakmakende outfit.

Van de Ven maakte tegen Japan (2-2) en Zweden (5-1) de gehele wedstrijd vol. In dat laatste duel noteerde hij de hoogste snelheid van alle spelers dit WK: 36,9 kilometer per uur. Voor het wereldkampioenschap voetbal was de Nederlandse linksachter nog samen met zijn vriendin op vakantie in Marbella. Daarmee bevestigde hij de geruchten die al langer de ronde deden.

Nieuwe vriendin Micky van de Ven baart opzien

De vorige eindronde was Van de Ven nog samen met Sterre van Bakel. Vorig jaar kwam het tot een relatiebreuk tussen de twee. Lang alleen bleef Van de Ven niet. Tegenwoordig is hij samen met de Engelse Buffin, die naast model ook influencer is. Met Instagram en TikTok samen heeft ze bijna 1 miljoen volgers. Dat zorgt ervoor dat de hongerige Engelse tabloids erg scherp zijn op de 24-jarige.

The Sun pakt dit keer groot uit met een artikel over haar. "De prachtige Engelse vriendin (en model) van WK-ster Micky van de Ven toont haar rondingen in een laag uitgesneden topje", is de smeuïge kop. Het gaat om een foto die Buffin op haar Instagram Story plaatste. "Van de Vens adembenemende vriendin liet fans versteld staan", schrijft het medium verder.

i © Instagram: ellabuffin

Afgaande op verdere beelden die de 24-jarige blondine op Instagram plaatst, is duidelijk dat ze niet op het WK in Noord-Amerika is. Nederland is al verzekerd van een plekje in de volgende ronde, dus wie weet komt Buffin nog deze kant op.

Panna bij Micky van de Ven

Als ze naar het WK heeft gekeken, dan zal ze gezien hebben dat haar vriend een smerige panna moest slikken tegen Zweden. Doelpuntenmaker Anthony Elanga, die hem ook de baas was bij de tegentreffer, poortte hem. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast werd het moment nog aangehaald. "Een panna is nog steeds geen goal, hè. Uiteindelijk komt er helemaal niets uit, want Van Dijk kopte die voorzet gewoon weg. Een panna is leuk voor de video’s, maar je wint er helemaal niks mee", was Ralf Seuntjens stellig.

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