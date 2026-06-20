Terwijl alle ogen zaterdagavond gericht zijn op Nederland - Zweden, staat later ook de andere groepswedstrijd op het programma. Het duel tussen Tunesië en Japan heeft daarbij een bijzonder historisch tintje, want de ontmoeting zal een bijzondere mijlpaal betekenen voor het wereldkampioenschap voetbal.

De nationale teams van Tunesië en Japan staan tegenover elkaar in hun tweede groepswedstrijd in Groep F van het WK 2026. De aftrap in Monterrey is zondagochtend om 06.00 uur Nederlandse tijd.

Waarom deze wedstrijd een bijzondere mijlpaal is? Dit wordt de 1000e wedstrijd in de geschiedenis van het WK, waarvan de eerste editie in 1930 plaatsvond. Beide teams jagen op hun eerste overwinning van het toernooi in Noord-Amerika.

Historisch ontslag bondscoach

Tunesië werd in hun openingswedstrijd met 1-5 verpletterd door Zweden, wat leidde tot het opmerkelijke ontslag van Sabri Lamouchi. Hij werd daarmee de eerste bondscoach die na slechts één WK-wedstrijd van zijn team werd ontslagen. Zijn vervanger is Hervé Renard, die op het WK in Qatar nog aan het roer stond bij Saoedi-Arabië.

Winstreeks doorbroken

Japan begon het toernooi met een 2-2 gelijkspel tegen Nederland, waarbij het team tweemaal een achterstand goedmaakte. De Blauwe Samoerai zijn daardoor ongeslagen in hun laatste acht wedstrijden, hoewel hun reeks van zes overwinningen werd doorbroken.

In deze eeuw speelden de twee landen vier keer tegen elkaar. De Japanners wonnen drie keer en verloren één keer. Het waren de Aziaten die in de groepsfase van het WK 2002 met 2-0 van Tunesië wonnen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover