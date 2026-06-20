Bij de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden was Brian Brobbey al voor de eerste drinkpauze tweemaal trefzeker. De spits van Sunderland zorgde gelijk voor een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlands elftal.

Het Nederlands elftal heeft nu in totaal honderd keer gescoord in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Brian Brobbey zorgde zaterdag voor die mijlpaal, door in de groepswedstrijd tegen Zweden in Houston twee doelpunten te maken; de 1-0 en 2-0.

100e WK-goal Oranje

De 97e en 98e treffer kwamen zondag in het openingsduel met Japan (2-2) op naam van aanvoerder Virgil van Dijk en Crysencio Summerville. Kick Smit maakte op het WK van 1934 in Italië in de achtste finale tegen Zwitserland de eerste treffer van Oranje.

Goals van Brobbey

Brobbey heeft in zijn veertiende interland voor het Nederlands elftal zijn tweede en derde doelpunt als international gemaakt. De spits van Sunderland opende in de groepswedstrijd tegen Zweden op het wereldkampioenschap in de vijfde minuut de score op aangeven van Cody Gakpo. In de zeventiende minuut verdubbelde hij de voorsprong. Dit keer gaf Denzel Dumfries de assist. Brobbey maakte zijn eerste doelpunt in november 2024 tegen Bosnië en Herzegovina.

Basis tegen Zweden

Bondscoach Ronald Koeman gaf tegen Zweden de voorkeur aan Brobbey gezien de beperkte ruimte die hij in aanvallend opzicht tegen de Zweden verwachtte. Crysencio Summerville verdween uit het basiselftal. Het vroege doelpunt in het Houston Stadium werd op de tribunes gevierd door onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino zitten.

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