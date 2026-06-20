Ronald Koeman bereikt tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden een bijzondere mijlpaal als bondscoach van het Nederlands elftal. De bondscoach voegt zich daarmee in een rijtje met grote namen uit de Oranje-geschiedenis, terwijl zijn contract bij de KNVB na dit toernooi afloopt.

Tegen Zweden zit Koeman voor de 62e keer op de bank als bondscoach van Oranje. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Dick Advocaat, die op dit WK actief is als bondscoach van Curaçao. Een paar dagen later kan Koeman alweer een volgende stap zetten: in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag, wanneer Nederland tegen Tunesië speelt, gaat hij Louis van Gaal voorbij.

Alleen Bob Glendenning stond nog vaker aan het roer bij het Nederlands elftal. De Engelsman leidde Oranje tot 1940 in 87 interlands en blijft voorlopig de bondscoach met de meeste wedstrijden achter zijn naam.

Opvallende keuzes in basisopstelling

Die mijlpaal is niet het enige verhaal rond Koeman zaterdagavond. De bondscoach heeft voor het tweede groepsduel van Oranje namelijk ook een opvallende keuze gemaakt in zijn basisopstelling.

Het Nederlands elftal speelt vanavond om 19.00 uur zijn tweede groepswedstrijd op het WK. In Houston is Zweden de tegenstander. Koeman heeft daarbij voor verrassing gezorgd door twee wijzigingen door te voeren in de aanval. Volg hier alle ontwikkelingen rond het duel.

Na het 2-2 gelijkspel tegen Japan grijpt Koeman in. Brian Brobbey krijgt een plek in de spits, waardoor Donyell Malen doorschuift naar de rechterkant. Dat betekent dat Crysencio Summerville, die tegen Japan nog trefzeker was, op de bank begint. Ook is er duidelijkheid over Frenkie de Jong: de middenvelder is fit genoeg om te starten.

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