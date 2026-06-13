Schotland is terug op het WK voetbal en dat betekent dat ook een van de bekendste sportliederen ter wereld weer klinkt. Voorafgaand aan de wedstrijden van de Schotten zal Flower of Scotland door het stadion galmen. Het lied is officieel niet het nationale volkslied van Schotland, maar bij Schotse sportploegen is het al jaren hét lied dat spelers en fans meezingen.

Schotland neemt het op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op tegen Haïti, Marokko en Brazilië. Voor de Schotten is het toernooi bijzonder, want na 28 jaar afwezigheid keert het land eindelijk terug op het WK voetbal. Juist daarom zal het lied voor de eerste wedstrijd extra beladen zijn.

Flower of Scotland

Waar veel landen een officieel staatslied hebben, ligt dat bij Schotland anders. Het land heeft geen officieel eigen volkslied en maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk, waar God Save the King het officiële volkslied is. Bij veel Schotse sportwedstrijden klinkt echter niet dat lied, maar Flower of Scotland, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot hét Schotse sportlied.

Het nummer werd in de jaren zestig geschreven door Roy Williamson van de folkgroep The Corries. Het lied verwijst naar de Schotse trots en naar de strijd tegen Engeland in de middeleeuwen. Vooral de verwijzing naar Robert the Bruce en de Slag bij Bannockburn uit 1314 maakt het lied voor veel Schotten beladen. Bij die veldslag versloegen de Schotten het leger van de Engelse koning Edward II.

Volkslied van Schotland

De bekendste woorden uit Flower of Scotland zijn meteen de openingswoorden: "O Flower of Scotland". Vrij vertaald betekent dat: "O bloem van Schotland". Het is de regel waarmee het lied vaak herkenbaar en krachtig begint in het stadion.

In het lied wordt teruggekeken op de trots van Schotland en de strijd uit het verleden. De tekst verwijst naar de overwinning van Robert the Bruce op het Engelse leger van koning Edward II bij Bannockburn in 1314. Daardoor is Flower of Scotland voor veel Schotten meer dan alleen een lied voorafgaand aan een wedstrijd: het is een verwijzing naar vrijheid, trots en nationale identiteit.

Onder dit artikel zie je een voorbeeld van hoe Flower of Scotland voorafgaand aan een interland van Schotland gezongen wordt.

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