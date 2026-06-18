Er zijn een paar voetballers op het WK voetbal, die een net ander shirt dragen dan de rest. Zelfs de teamgenoten van bijvoorbeeld Luka Modric (Kroatië), Lionel Messi (Argentinië) en Harry Kane (Engeland) hebben een ander shirt dan de topspelers. Dit is waarom er bijvoorbeeld andere badges op de shirts zitten en wat ze betekenen.

Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn diverse shirts voorzien van speciale badges. Zo dragen alleen de nationale teams die eerder het WK hebben gewonnen, gouden badges met het toernooilogo op de mouw. Dit zijn onder andere de regerend kampioen Argentinië, evenals voorgaande winnaars Uruguay, Duitsland, Brazilië, Engeland, Frankrijk en Spanje. Alle andere teams dragen zwarte (bij een lichte mouw) of witte (bij een donkere mouw) badges.

Verschillende badges

Direct onder de badge met het WK 2026-logo dragen bepaalde spelers de 'Debut'-badge, evenals enkele andere badges. De 'Debut'-badge wordt gedragen door alle spelers die hun eerste WK spelen. De badge voor de winnaar van de Gouden Schoen wordt gedragen door spelers die eerder topscorer van het WK zijn geworden. Dat zijn op dit WK drie spelers: Harry Kane (Engeland), Kylian Mbappé (Frankrijk) en James Rodriguez (Colombia).

Gouden Handschoen

De badge voor de winnaar van de Gouden Handschoen (beste keeper) wordt gedragen door spelers die die prestatie leverden op vorige WK's. Ook dat zijn er drie: Manuel Neuer (Duitsland), Emiliano Martinez (Agentinië) en Thibaut Courtois (België).

Modric en Messi gedecoreerd

Luka Modric draagt de badges 'Legacy' en 'Golden Ball 2018' op zijn shirt. De 'Legacy'-badge wordt gedragen door spelers die op vijf of meer WK's hebben gespeeld. Dat zijn naast Modric ook Yuto Nagatomo (Japan), Neuer (Duitsland), Cristiano Ronaldo (Portugal) en Messi (Argentinië). De badge voor de winnaar van de Gouden Bal wordt op dit toernooi slechts door twee spelers gedragen: Modric en Messi. Zij zijn de enigen die deze dragen, omdat zij de enige twee spelers zijn die deelnemen aan het toernooi en al eerder zijn uitgeroepen tot beste speler van een WK.

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