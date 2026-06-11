Bij de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika waren veel ogen gericht zijn op Guillermo Ochoa. De doelman met rugnummer 13 op zijn shirt hoopt zijn land te mogen verdedigen dit WK, maar helaas voor hem bleef hij op de bank. Zelfs zonder te spelen komt hij al met stip op één in een lijstje waar dit WK alleen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi bij kunnen komen.

Ochoa zit namelijk voor zijn zesde WK (!) bij de selectie van Mexico. In 2006 (Duitsland) en 2010 (Zuid-Afrika) was hij er als reserve en broekie bij. Sinds 2014 verdedigt hij de Mexicaanse eer vast onder de lat. Toen in Brazilië was hij eerste doelman, ook in de beruchte wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Daar leek hij de held van de natie te worden door talloze reddingen, maar werd hij in de slotfase geklopt door Wesley Sneijder en een volgens alle Mexicanen onterechte penalty van Klaas-Jan Huntelaar.

Vanaf het WK van 2014 stond Ochoa opgesteld in de goal met zijn herkenbare krullenbol. In 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) was hij er ook bij. Hij is duidelijk op de hoogte van zijn aanstaande record, want op alle persfoto's poseert hij met zijn handen gebarend naar het getal zes, doelend dus op de zes WK's waar hij bij is. Ochoa is inmiddels veertig jaar oud en wordt op 13 juli 41. Dan zou Mexico nog in het toernooi kunnen zitten.

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi

Ochoa is niet de enige die op zes WK's komt. Ook wereldsterren Lionel Messi (Argentinië) en Cristiano Ronaldo (Portugal) zijn al decennia zó goed dat ze telkens worden opgeroepen voor hun land als het WK voor de deur staat. Dit is voor alle drie de spelers het laatste kunstje op het allerhoogste podium. Nóg vier jaar meedoen én goed genoeg blijven voor de selectie, lijkt onmogelijk. Al kan Ochoa als derde keeper makkelijker iets gegund worden dan aanvallers Ronaldo en Messi.

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