Welke WK-commercials scoren buiten onze Oranje-bubbel?

Daar gaan we! Het WK voetbal begint. Het grootste ooit. Meer landen, meer wedstrijden, meer sponsorgeld. En natuurlijk in het land van big, bigger, biggest: de Verenigde Staten.

Heerlijk voor een sportmarketeer. Want wanneer het grootste voetbaltoernooi ter wereld plaatsvindt, volgt tevens een eindeloze stroom aan commercials, activaties en creatieve campagnes. En natuurlijk: alles wat Oranje is, heb je inmiddels wel gezien.

Hoog tijd om eens buiten onze eigen tijdlijn te kijken. Een top-5 vol opvallende commercials uit alle hoeken van de voetbalwereld. Veel plezier!

No era penal! | Mexico

We beginnen in Mexico, maar toch ook weer dicht bij huis: No era penal! En dan weet je het eigenlijk al. Ja, Arjen Robben heeft de hoofdrol. Twaalf jaar na die ene strafschop in de blessuretijd van Nederland tegen Mexico blijkt het trauma nog altijd springlevend. De Mexicaanse Lay's besloot daar niet omheen te lopen, maar er juist vol in te duiken. In een commercial van ruim vier minuten wordt Robben samen met de Argentijn Maxi Rodríguez uitgenodigd voor het WK van 2026. Het doel? De twee voormalige WK-schurken zo veel mogelijk extreem pittige chips laten eten. Een heerlijke mix van zelfspot, voetbalnostalgie en oude WK-wonden die blijkbaar nog lang niet geheeld zijn.

Believe! Met Tom Brady vs. Zlatan | Verenigde Staten

Van Mexico vliegen we naar de Verenigde Staten. FOX Sports wil Amerikanen warm maken voor het WK en doet dat op geheel eigen wijze: door het toernooi alvast te winnen. In de commercial verslaat de VS Brazilië in de finale, staan voetballers op dollarbiljetten en viert het hele land feest. De mooiste rollen zijn voor Tom Brady en Zlatan Ibrahimović. De NFL-legende scheert het hoofd van Zlatan kaal na een verloren weddenschap over de Amerikaanse WK-kansen. Een heerlijke campagne vol Amerikaanse bravoure. Want als je het WK organiseert, waarom zou je het dan niet meteen winnen?

Geloof in wonderen | Brazilië

En als we het toch over believe hebben. Het Braziliaanse biermerk Brahma pakt misschien wel het lekkerst uit. Met rollen voor Ronaldo (de echte..) en bondscoach Carlo Ancelotti draait de commercial volledig om het geloof dat Brazilië deze zomer weer wereldkampioen kan worden. En dat is opvallend, want uit onderzoek bleek dat slechts 28 procent van de Brazilianen denkt dat die zesde wereldtitel er daadwerkelijk komt. Precies die twijfel vormt het vertrekpunt van de campagne. Samba, geschiedenis en voetbalgrootheid komen samen in een heerlijke feelgood-campagne. Sterker nog: na het kijken betrapte ik mezelf erop dat ik naast Nederland (en Spanje) ook een beetje voor Brazilië ben gaan juichen.

Twee sjaals, twee landen | Canada

Juichen voor meerdere landen. Dat is allang niet meer zo gek. Sterker nog, op dit WK lopen zelfs broers rond die voor verschillende landen uitkomen. Neem Désiré Doué van Frankrijk en zijn broer Guéla, die het shirt van Ivoorkust draagt. In Canada is dat gevoel misschien nog wel normaler dan waar ook ter wereld. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de Canadese voetbalfans tijdens dit WK voor meer dan één land supportert. Wedkantoor FanDuel zag daar een slim inzicht in en ontwikkelde een serie sjaals waarop Canada wordt gecombineerd met een tweede voetballand. Misschien niet de mooiste merchandise van dit WK, maar wél slim inspelend op het gegeven dat lang niet iedereen verbonden is aan slechts één land.

Nobody does football better than us | Verenigd Koninkrijk

Dan naar het home of football. Naar het Verenigd Koninkrijk. En als er één merk is dat je op een lijst met opvallende campagnes verwacht, dan is het Paddy Power. De bookmaker besloot de WK-organisatie van de Verenigde Staten eens stevig op de hak te nemen. In de commercial neemt Danny Dyer het op tegen Hollywood-acteur Rob Lowe in een strijd om de ziel van het voetbal. Aan de ene kant vuurwerk, cheerleaders en kiss cams. Aan de andere kant rondvliegende pints, supportersliederen en Peter Crouch. De boodschap laat zich raden: voetbal komt misschien naar Amerika, maar volgens Paddy Power blijft Engeland gewoon de baas. Een heerlijke clash tussen football en soccer.

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