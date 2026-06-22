Bij Argentinië tegen Oostenrijk werd drie keer luid gejuicht. De eerste keer was toen Lionel Messi het record qua aantal WK-goals verbrak en ook de derde keer was voor Messi na diens tweede goal. Maar tussendoor klonk er voor de tweede keer luid gejuich toen de wereldberoemde en geliefde popster Shakira op het grote scherm verscheen.

Shakira is al tijdenlang verbonden met het WK voetbal. In 2010 bracht ze het officiële nummer uit voor het WK van dat jaar in Zuid-Afrika (Waka Waka (This Time for Africa)). Oranje schopte het destijds tot de finale, maar Spanje greep de titel. Ook voor het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada maakte ze het officiële anthem: Dai Dai.

Shakira op het scherm

In de 57e minuut, toen het spel stil lag vanwege een Argentijnse wissel, verscheen Shakira op het scherm. Het maakte een groot deel van de toeschouwers gek van enthousiasme. Een luid gejuich klonk op.

Biggest cheer of the day for Shakira. pic.twitter.com/eIbVZgIEUe — Ben (@Jamin2g) June 22, 2026

Ook op social media vonden velen het geweldig dat de Colombiaanse muzikante aanwezig was in Dallas. Ze werd overladen met complimenten, zoals: "Hoe kan ze er eeuwig uitzien als een 20-jarige?" Shakira is 49 jaar.

Hitlijsten

Shakira domineert samen met Burna Boy de Nederlandse hitlijsten met het nummer Dai Dai, het officiële anthem van het WK Voetbal 2026. Het nummer staat, meer dan een week na de aftrap van het voetbaltoernooi, op de eerste plaats in de Single Top 100. Vorige week stond de single nog op de zesde plaats, meldt samensteller GfK.

Shakira está en el estadio viendo a la Selección Argentina frente a Austria pic.twitter.com/Iy00aPAY8t — HISPA (@hispaok) June 22, 2026

Shakira zelf had het hoge aantal streams van Dai Dai al eerder voorspeld. Onlangs liet de Colombiaanse zangeres in een gesprek met het ANP weten dat de single voldoet aan "de ingrediënten" voor een echte WK-hit. Zo had het nummer volgens haar "goede energie, passie en een vleugje vernieuwing". Met het nummer wilde Shakira een "hoopvolle boodschap" overbrengen. "Het gaat over tegenslagen en hoe een echte kampioen zijn ook betekent dat je moeilijkheden in het leven doormaakt, maar ze ook overwint."

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