Lionel Messi twijfelde na de winst van het WK voetbal 2022 of hij nog wel mee zou doen aan het WK van dit jaar. De Argentijn hakte de knoop door, reisde af naar Noord-Amerika en brak het record van meeste WK-goals ooit. Zijn vrouw Antonella Roccuzzo zag alles van dichtbij.

Lionel Messi is met achttien doelpunten de nieuwe topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen voetbal bij de mannen. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico twee keer te scoren tegen Oostenrijk. In de 39e minuut maakte Messi de 1-0 in het Dallas Stadium en in blessuretijd besloot hij het duel met zijn tweede goal en de 2-0 eindstand.

Antonella Roccuzzo

Antonella Roccuzzo was present in het stadion met de drie kinderen van het koppel: Thiago, Mateo en Ciro. Op social media is te zien dat ze zich niet opsluit in het VIP-gedeelte. Ze maakt contact met Argentijnse fans, staat hen toe om met haar op de achtergrond selfies te maken en laat haar kinderen lekker ravotten tussen de stoeltjes.

De Argentijnse krant Clarin, de grootste van het land, schrijft dat Roccuzzo een vast ritueel heeft voorafgaand aan wedstrijden van Messi met Argentinië. "Ook in Dallas voerde ze het bijgelovige ritueel uit", aldus de krant. "Namelijk het maken van een gezinsfoto waarbij moeder en haar drie kinderen allemaal het Argentijnse shirt dragen met achterop het nummer 10."

Thuis, uit

In Qatar, bij het WK 2022, droeg ze het thuisshirt van Argentinië. Na de nederlaag tegen Saudi-Arabië in de groepsfase stopte ze daarmee. Sindsdien droeg ze elke interland het uitshirt van het Zuid-Amerikaanse land. Dat was ook zo tijdens de Copa América in 2024. Inmiddels is ze weer overgestapt naar het klassieke blauw-witte thuisshirt en met succes. Manlief Messi scoorde alle vijf de goals van Argentinië op het WK in de twee groepsduels tot nu toe en bracht de regerend wereldkampioen daarmee al naar de knock-outfase.

WK-topscorer Messi

Messi, de 38-jarige achtvoudig Ballon d'Or-winnaar, heeft twee goals meer gescoord dan de Duitse spits Miroslav Klose, die tussen 2002 en 2014 zestien WK-doelpunten maakte. Ronaldo, de Braziliaanse sterspeler van rond de eeuwwisseling, staat derde op de ranglijst met vijftien doelpunten.

Antonella est présente dans les tribunes pour soutenir Messi ❤️🐐



pic.twitter.com/QDMUgO63yE — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) June 22, 2026

Messi is bezig aan zijn zesde WK. Met name op het toernooi in Qatar, waar hij met Argentinië wereldkampioen werd, was hij productief met zeven doelpunten. Dit toernooi staat de teller op vijf na een hattrick in het openingsduel met Algerije (3-0) en de twee goals tegen Oostenrijk.

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