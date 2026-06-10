Het debuut van Kaapverdië op het WK voetbal wordt groots gevierd in het land. Hoewel de kansen klein worden beschouwd dat het Nederlands getinte land de groepsfase overleeft, wordt de eerste wedstrijd behandeld als een nationale feestdag.

De premier van Kaapverdië, Ulisses Correia e Silva, heeft aangekondigd dat maandag 15 juni een vrije middag wordt, zodat het land de historische WK-debuut van het nationale elftal tegen Spanje kan bekijken. De maatregel werd officieel via een resolutie van de Ministerraad.

"Ik heb de resolutie van de Ministerraad ondertekend voor publicatie, die ambtenaren en medewerkers van de staat, openbare instellingen en lokale overheden een vrije middag toekent vanaf 15.00 uur op 15 juni", communiceerde de regeringsleider.

'Uitzonderlijke maatregel voor uitzonderlijk moment'

Ulisses Correia e Silva rechtvaardigde de beslissing als 'een uitzonderlijke maatregel voor een uitzonderlijk moment', en benadrukte het belang van de debuutwedstrijd van de 'Blauwe Haaien' tegen Spanje. Het doel is om 'iedereen in staat te stellen het nationale team te volgen en te steunen.'

De premier onthulde ook de toekenning van een pensioen aan de eerste internationals van het Kaapverdische elftal, als erkenning voor hun prestaties 'onder moeilijke omstandigheden wat betreft materiële, financiële en sportinfrastructuur.'

Nederlands getint

Kaapverdië, dat voor het eerst deelneemt aan een WK-eindronde en is ingedeeld in groep H, zal het ook opnemen tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij het Afrikaanse land staan veel spelers op het veld die geboren zijn in Nederland. Onder meer de broers Deroy en Laros Duarte verdedigen de blauwe kleur op het WK.

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