In aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is er al veel ophef ontstaan over de ticketprijzen. Voor een bezoekje aan het eindtoernooi moeten fans grof geld betalen en eenmaal in het stadion krijgen ze opnieuw te maken met hoge prijzen.

Wie de reis heeft gemaakt naar Amerika en een torenhoog bedrag heeft betaald voor een ticket, wil natuurlijk optimaal genieten van de wedstrijdervaring. Daar hoort voor velen ook een drankje bij. Maar daarvoor moeten fans ook diep in de buidel tasten.

Ticketprijzen

Een kaartje voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay kost zo'n 1000 dollar. Dat vindt zelfs president Donald Trump aan de hoge kant. "Eerlijk gezegd zou ik het zelf ook niet betalen", zei hij over het bedrag in een interview met New York Post.

Voor een plek in het stadion tijdens de finale op 19 juli moet een bedrag van 11.000 dollar worden neergelegd, maar op doorverkoop-platforms worden inmiddels al bedragen van ruim 2 miljoen dollar gevraagd.

Dure drankjes

Daar komen natuurlijk nog reis- en verblijfkosten bij. Tijdens de wedstrijd zal de portemonnee ook nog getrokken moeten worden. Met de hitte in met name de zuidelijke speelsteden moet er op de tribune goed gehydrateerd worden, maar een drankje is prijzig.

Daily Mail heeft de prijzen al weten te achterhalen. Het goedkoopste flesje water kost 7,50 dollar (6,50 euro). Voor een normaal 'domestic large' biertje betaal je op het WK 16,75 dollar (14,50 euro). Er is ook een 'premium large beer' te koop voor 18 dollar (15,60 euro). Het is onduidelijk wat het verschil is tussen die twee.

De prijzen kunnen wel verschillen per speelstad. Sommige stadions hanteren namelijk de standaard prijzen die ook gelden tijdens de competitie.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover