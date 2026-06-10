Het is altijd een groot thema bij een eindtoernooi: de familiedagen. Partners, vaders en moeders, kinderen en wie dan ook mogen dan even naar de helden van Oranje komen voor wat heerlijke quality time. De familedag brengt Hedwiges Maduro terug naar een hilarisch moment op het WK in 2006: "Toen mochten de vrouwen komen, dan weet je wat er gaat gebeuren daar."

Terwijl Oranje een aantal momenten gedurende het WK eruit pikt om de familie langs te laten komen, doen ze dat bij Curaçao heel anders. Dick Advocaat heeft de deuren van het hotel van het debuterende land wagenwijd opengezet. Gedurende het hele WK zijn de spelersvrouwen en familie welkom. "Alles is daar anders", vertelt Hedwiges Maduro in de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Dick Advocaat heeft zeker niet gecheckt hoe de huwelijken van zijn spelers zijn", lacht Robert Maaskant.

Maduro op WK in 2006

Het doet Maduro in ieder geval denken aan zijn periode bij Oranje tijdens het WK van 2006. Hij zat in een lichting met spelers als Wesley Sneijder, Khalid Boulahrouz, Mark van Bommel en Rafael van der Vaart. Op het WK in Duitsland kreeg Oranje destijds ook een familiedag, en dat ging er wild aan toe herinnert Maduro.

Bekijk hieronder de eerste aflevering.

"We zaten daar met z'n allen in het hotel en we werden helemaal gek. Op een gegeven moment mochten de vriendinnen en de vrouwen komen, één avond maar. Je weet wat er dan gaat gebeuren", lacht Maduro halverwege zijn anekdote. “We gingen eten met z'n allen en de vrouwen mochten er ook bij zijn tijdens het eten. Maar toen was de vraag: wie gaat er als eerste opstaan om naar de kamer te gaan?"

'Rennen naar de kamer toe'

Lang bleef iedereen zitten, zo schetst Maduro de situatie. Niemand die als eerste wilde opstaan. "Tot op een gegeven moment Khalid Boulahrouz op stond en zei: Ah, kom op ik heb schijt jongens. En toen liep hij weg. Vervolgens stond iedereeen op en sprintten ze naar de kamer toe", waarna iedereen in de podcast in lachen uitbarst. "Toen kwam iedereen zeker met een heel grote glimlach naar beneden de volgende ochtend", lacht Maaskant.

"We konden er weer even tegenaan daarna. De volgende training liep ineens als een tierelier. Dat moeten we vaker doen zeiden we allemaal", sluit Maduro de anekdote af.

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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