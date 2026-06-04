Televisiekijkers voor het WK voetbal in Nederland krijgen tijdens Nederland - Japan en Nederland - Zweden een primeur voorgeschoteld. Als je inschakelt op Zappsport in plaats van NPO 1, waar de reguliere wedstrijd wordt uitgezonden, kom je in een hele andere wereld terecht. De NPO gaat die twee duels namelijk live in animatievorm uitzenden.

'Tijdens de wedstrijd worden spelers en de bal gevolgd met geavanceerde trackingtechnologie. Deze data wordt direct omgezet in animatie: zo kunnen kijkers de wedstrijden van het Nederlands elftal op een speelse en toegankelijke manier beleven. Van de overige wedstrijden zijn dagelijks samenvattingen en highlights te zien. Nog niet eerder is een sportevenement op deze manier in Nederland live in beeld gebracht', schrijft de NPO.

Beide wedstrijden beginnen in de Nederlandse avond. Tunesië - Nederland is 's nachts en dan kijken er naar verwachting toch nauwelijks kinderen, die normaliter op Zapp Sport hun sportnieuws meekrijgen. Maar tijdens Nederland - Japan en Nederland - Zweden gaan de animaties dus wel voor een uniek moment in de Nederlandse televisiehistorie zorgen. "Juist voor die jonge voetballiefhebbers bieden we dit jaar echt iets nieuws: het WK, afgestemd op hun eigen belevingswereld", zegt Robert Fortuijn, manager van de omroep.

Commentaar van Evert ten Napel

Bekende gezichten van Zappsport spelen een belangrijke rol. In de vorm van hun avatars delen Britt Dekker, Joshua Alagbe en Appie Aurag tijdens de uitzendingen interessante feitjes en informatie over het WK en voetbal. Evert ten Napel en Rob Janssen zullen het commentaar verzorgen bij de wedstrijden.

Hoe komt het eruit te zien?

Naast informatieve extra's biedt het animatie-duel ook visuele uitleg. Zo wordt er met een balltrail voor gezorgd dat de bal goed zichtbaar blijft en makkelijk te volgen is. Dynamische effecten, zoals strepen achter spelers wanneer ze hard rennen en feestelijke animaties bij doelpunten, maken de wedstrijd nóg levendiger en spannender.

Zappsport Live WK Voetbal is gratis te bekijken via NPO Start binnen het kindprofiel.

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