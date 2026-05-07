Carrie ten Napel zal nooit trouwen met haar partner Michiel Teeling. De voetbalcommentator van ESPN is al dertien jaar samen met de dochter van commentaaricoon Evert ten Napel en samen hebben ze twee kinderen. Toch wil hij geen ring om de vinger van Carrie ten Napel (46) doen. Dat vindt ze moeilijk.

Presentatrice Ten Napel is zelf ook bekend van televisie vanwege haar eigen programma Carrie op Vrijdag. Teeling is vooral bekend van zijn stem, wanneer hij wedstrijden in bijvoorbeeld de Eredivisie becommentariërt. Een ambitie die Carrie zelf ook had. "Het is een passie en dan moet je eigenlijk je hart volgen. Ik wilde de eerste vrouwelijke voetbalcommentator van Nederland worden. Dat heb ik laten varen, maar ik werkte toch een tijd in de sportjournalistiek", zegt ze tegen Story.

En alsof het lot dat bepaalde, kwam ze daar in 2013 haar huidige partner Teeling tegen. Volgens het roddelblad vond hij haar meteen leuk, maar had zij bindingsangst. Totdat een vriendin haar vertelde dat ze dom was als ze hem liet lopen. "En nu zijn we 12,5 jaar verder en hebben we twee fantastische kinderen (Pim van 10 en Lotte van 8, red.)." Alles wat hun hartje begeert dus, maar één droom blijft voor Carrie onbereikbaar.

'Dat gaat niet gebeuren'

"Ik heb altijd al willen trouwen, van jongs af aan. Maar Michiel voelt die behoefte niet. Hij past ervoor om zo'n hele dag in de belangstelling te staan. Dus het gaat niet gebeuren! Wel hebben we alles goed geregeld." Door hun drukke levens hebben Carrie ten Napel en Teeling (ook 46 jaar oud) weinig tijd voor elkaar en dat levert nog weleens uitdagingen op.

"Omdat óf Michiel thuis is bij de kinderen óf ik, staan we er ieder alleen voor. Doordeweeks ben ik overdag veel thuis en in het weekend is hij vanwege de voetbalwedstrijden altijd op pad. Als we overdag een uurtje voor ons samen hebben, gaan we even wandelen. Dat is heel fijn, maar wel zeldzaam. Aan de andere kant is de kracht van onze relatie dat we elkaar de ruimte geven voor onze carrières. Dat gunnen we elkaar, omdat ons werk onze passie is. Maar het blijft wel een uitdaging, omdat we harder ons best moeten doen om de tijd voor elkaar te hebben."

