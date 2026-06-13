Zwitserland kreeg vroeg in de WK-wedstrijd tegen Qatar een strafschop na een harde botsing in het strafschopgebied. De Qatarese keeper Mahmoud Abunada kwam uit zijn doel en haalde Remo Freuler stevig onderuit. Breel Embolo ging achter de bal staan en schoot raak, maar vooral de aanloop naar de penalty zorgde daarna voor discussie.

Voorafgaand aan de overtreding leek er namelijk mogelijk sprake van buitenspel. Denis Zakaria gaf de voorzet, waarna Embolo de bal doorkopte richting Freuler. Juist bij dat moment werd getwijfeld of de Zwitser wel op tijd vertrok. De VAR keek naar de situatie, maar de strafschop bleef staan. Opvallend genoeg kregen kijkers geen duidelijke 3D-herhaling of buitenspellijn te zien.

Veel vraagtekens

Bij de NOS was er direct verbazing over het uitblijven van duidelijke beelden. Presentator Gert van 't Hof vond het opvallend dat de situatie niet beter werd uitgelegd. "In eerste instantie dacht ik dat het buitenspel was. We hebben de herhaling niet gekregen. Dat is toch gek, in deze tijd?", zei hij.

Ook analist Leonne Stentler begreep daar weinig van. "Ja, superraar. Het lijkt gewoon buitenspel te zijn. Het is wel opmerkelijk: normaal krijg je een herhaling met een getrokken lijntje, maar die hebben we nu niet gezien." Ibrahim Afellay sloot zich daarbij aan en plaatste ook vraagtekens bij de uitleg: "Ze maken je tegenwoordig van alles wijs. Je moet het maar geloven."

Penalty blijft staan

Ook op de Engelse televisie werd het moment besproken. Daar was voormalig verdediger Lee Dixon ervan overtuigd dat Freuler buitenspel stond voordat hij door Abunada werd geraakt. Toch bleef de beslissing na controle van de VAR staan.

Volgens scheidsrechteranalist Christina Unkel had dat te maken met de nieuwe buitenspeltechnologie die op dit WK wordt gebruikt. Die technologie zou beide mogelijke buitenspelmomenten hebben gecontroleerd en tot op de centimeter nauwkeurig kunnen bepalen of een speler buitenspel staat.

Voor Qatar was de beslissing extra pijnlijk. Abunada kreeg geel voor zijn ingreep en Embolo schoot de strafschop onberispelijk binnen. Daarmee zette hij Zwitserland op voorsprong en benutte hij de eerste gegeven strafschop van dit WK.

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