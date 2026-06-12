De rechterhand van Noa Lang is nog altijd flink ingepakt. Hij liep in maart in de Champions League met Galatasaray een afgrijselijke blessure op tegen Liverpool. Tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal Lang nog met tape spelen. Dit is hoe zijn duim er nu aan toe is.

Halverwege maart ging Lang met zijn ploeg op bezoek bij Anfield. Daar moest hij het doen met een rol als invaller. Maar veel plezier beleefde hij er niet aan. Na een actie bleef Lang met zijn duim achter iets scherps hangen bij de reclameborden. De Nederlander verging van de pijn en moest zelfs weer gewisseld worden. Hij kon niet eens lopend naar de kleedkamer; aan de zuurstoftank werd hij per brancard van het veld gedragen.

Even deden verhalen de ronde dat Lang het topje van zijn vinger kwijt was. Dat bleek niet zo. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelde hij wat er mankeerde: "Het was geen prettig gezicht. Een stukje van m’n vinger werd gesneden, het topje van m’n duim zat los. Dat is allemaal goed aan elkaar gehecht, ik heb hem nog helemaal en hij gaat helemaal herstellen, vertelde de dokter."

Zo gaat het nu met de duim van Noa Lang

Bijna drie maanden na dato speelt Lang nog altijd met een ingepakte rechteronderarm. De wond lijkt echter helemaal hersteld, afgaande op foto's die van de Nederlandse aanvaller zijn gemaakt. Lang moest net als teamgenoten van Oranje voor de FIFA op de foto voorafgaand aan het WK. Op twee van daarvan poseert hij met zijn hand voor zijn mond.

Daarop is ook het topje van zijn duim te zien. Wie goed inzoomt, zie dat de huid rondom het getroffen gebied nog altijd niet helemaal hersteld is. Check de beelden hieronder:

i Noa Lang. © Getty Images

WK 2026

Lang is normaal gesproken geen basisklant van Oranje. In de oefeninterlands voorafgaand aan het WK kwam Lang niet in actie, wel speelde hij met de reserves tegen Oezbekistan. Die wedstrijd ging verloren. Het Nederlands elftal begint zondag aan het wereldkampioenschap met een wedstrijd tegen Japan.

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