Memphis Depay valt op binnen en buiten de lijnen. De spits van Oranje juicht al sinds jaar en dag met zijn vingers in zijn oren. Maar waarom eigenlijk? Daarvoor moeten we terug naar 2018, toen hij nog voetballer was bij Olympique Lyon. Daar voerde Depay zijn befaamde celebration in die we hopelijk ook op het WK voetbal gaan zien.

Over de bijzondere manier van juichen liet Depay zich jaren geleden over uit. Dat heeft te maken met zijn connectie met God. "God was er altijd al voor mij, maar ik stond nog niet helemaal open voor hem. Dat heeft me veranderd", zei Depay ooit in een interview met het AD. "Ik heb niet opeens een ander karakter, maar er zijn wel dingen bijgekomen, ik heb dingen geleerd."

Met het juichen wil Depay zeggen: 'Ik luister alleen naar God'. "Ik ben geen religieus persoon in de zin dat ik elke week naar de kerk ga, of kruisjes sla, dat is voor iedereen anders. God is overal. Ik heb echt een relatie met God."

Boek

Ook in het boek Heart of a lion over het leven van Memphis Depay gaat het veel over God. De biografie werd geschreven door Simon Zwartkruis. 'Mijn zelfbeeld is te lang bepaald door wat andere mensen over mij zeiden. Dat deed me geen goed. Ik ben gaan beseffen dat hoe God mij ziet het allerbelangrijkste is. (...) Ik haal de liefde uit mezelf en uit God', viel te lezen in zijn biografie.

Topscorer van Oranje

Memphis werd in het uitduel bij Litouwen in de WK-kwalificatie topscorer aller tijden van Oranje. Inmiddels heeft hij er weer wat goals aan toegevoegd. Inmiddels staat hij op liefst 55 goals in 109 interlands. Alleen Wesley Sneijder (134), Edwin van der Sar (130) en Frank de Boer (112) hebben er meer in Oranje gespeeld dan Memphis.

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