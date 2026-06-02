Het Nederlands elftal bereidt zich voor op het WK voetbal, maar de meningen over de selectie van bondscoach Ronald Koeman zijn verdeeld. Nicky van der Gijp is wel opvallend positief en gaat in discussie met Hélène Hendriks.

De oranjekoorts heerst nog niet zo in Nederland. Ook aan tafel bij De Oranjezomer zijn ze er niet van overtuigd dat Oranje hoge ogen gaat gooien op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Koeman moet volgens zijn vrouw Bartina het enthousiasme verspreiden in ons land. "Dat ik wat leuker moest zijn, dat ga ik proberen", vertelde de bondscoach over haar advies.

Volgens Rutger Castricum is dat een uitstekend idee. "Hij moet gewoon zeggen: 'We gaan winnen'", oppert hij in het praatprogramma. Presentatrice Hendriks moet lachen om die opmerking, want zij heeft er niet veel vertrouwen in.

'Heel negatief'

Maar Nicky van der Gijp, de zoon van oud-voetballer René, vindt dat Nederland zichzelf te kort doet. "Het mag toch überhaupt wel wat enthousiaster? Ik vind dat we heel negatief zijn", zegt hij vanaf de bar in Curaçao. "Nederland heeft gewoon een heel goed elftal. We kunnen toch best ver komen?"

"Vind jij het niet te negatief?", vraagt hij aan Hendriks. "Nou, realistisch", reageert de presentatrice. "We maken onszelf heel klein", vindt Van der Gijp.

"Ik denk dat wij hier realistisch moeten zijn, maar dat Koeman eigenlijk niet zo realistisch moet zijn", vervolgt Castricum. "Ik vind dat hij voor die club moet gaan staan en zeggen: 'We geloven erin'." Volgens Youri Mulder 'is het te hopen' dat hij die boodschap wel naar de spelersgroep uitdraagt. "Dat hij daar wel die kracht uitstraalt."

WK voetbal 2026

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

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