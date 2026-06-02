Ronald Koeman vertrekt aanstaande donderdag naar de Verenigde Staten voor het WK. De bondscoach zal dan zijn zieke vrouw een tijdje moeten missen. In aanloop naar de lange reis drukte Bartina haar man iets op het hart.

Koeman zei in aanloop naar het WK de kranten en talkshows over te willen staan. Daar hield hij zich aan. Noa Vahle merkte op dat de bondscoach er opgewekt uitzag. Daar twijfelde hij zelf over, waarna hij het woord nam. "Mijn vrouw heeft mij wel een boodschap meegegeven", wilde hij kwijt. Dat wekte nieuwsgierigheid bij Vahle, die vroeg wat het was. "Dat ik wat leuker moest zijn, dat ga ik proberen."

Koeman werd in aanloop naar het WK door onder anderen sportmarketeer Chris Woerts bekritiseerd dat hij een nogal geïrriteerde indruk maakte. De komende tijd zal uitwijzen of hij zich aan de boodschap van zijn vrouw Bartina houdt.

Ziekte van Bartina Koeman

Bartina Koeman schoof onlangs aan bij Radio 538 om te praten over het aanstaande WK. Daarin werd ook bijzonder openhartig gepraat over de thuissituatie. De vrouw van de bondscoach lijdt aan een chronische vorm van kanker. Daardoor is ze niet in staat om haar man ieder moment bij te staan in de Verenigde Staten.

"Als ik in goeie vorm (qua ziekte, red.) ben, ga ik proberen om er nog heen te gaan", vertelde Bartina Koeman. "Dat zou echt geweldig zijn. Ik hoop dat het lukt, want over drie weken ga ik hem wel heel erg missen. Maar we zien het wel: ik leef van dag tot dag."

Bewondering voor openhartig interview

Dat openhartige interview maakte indruk op Naomi van As en Ellen Hoog. De ex-tophockeysters bespraken het in hun podcast die ze voor Sportnieuws.nl maken. "Best wel bewonderenswaardig om te zien dat ze zich zo kwetsbaar opstellen en dat ze zo open waren over hun situatie", vond Van As. "Het is voor hem wel echt een zware periode. Ik hoop dat hij er ook een beetje van kan genieten", stelde Hoog.

WK 2026

Oranje oefent woensdagavond nog tegen Algerije richting het WK, waarna ze een dag later naar de VS afreizen. Daar spelen ze op 8 juni nog tegen Oezbekistan in New York. Vervolgens reizen ze af naar Kansas City waar het basiskamp ligt. Oranje speelt vervolgens op 14 juni tegen Japan, 20 juni tegen Zweden en 26 juni tegen Tunesië.

