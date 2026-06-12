Tijjani Reijnders en zijn vrouw Marina zijn in verwachting van een tweede kind. Hun oudste zoon Xavién deed donderdag een grote onthulling over de gezinsuitbreiding. Hij was namelijk de eerste die wist of hij een broertje of zusje krijgt.

Reijnders bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar bij het thuisfront is nog een mooiere ontwikkeling gaande. Zijn vrouw Marina is namelijk zwanger van hun tweede kind.

"Onze familie groeit", schreef het gezin eerder al op Instagram. "Twee keer zo veel liefde, dubbel zo leuk." Inmiddels is het geslacht van de baby ook bekend. Daar speelde de 2-jarige Xavién een grote rol in.

Grote verrassing

Hij was namelijk de eerste in het gezin die wist of hij een broertje of zusje krijgt. Met een bos bloemen maakte hij dat bekend aan zijn ouders. In een video op Instagram is te zien hoe Xavién hen verrast. Op het moment dat Tijjani en Marina het blauwe boeket zien, weten ze genoeg.

De middenvelder van Manchester City reageert dolenthousiast en geeft zijn vrouw een kus. Vervolgens tilt hij zijn zoon de lucht in en knuffelen ze hem samen.

De vertederende beelden leiden tot veel emotionele reacties. Zo krijgt Noa van der Bij, de vriendin van Cody Gakpo, tranen in haar ogen, zo blijkt uit een reeks emoji's. De schoonzus van Reijnders, Marciana is enthousiast. "Vier neefjes", schrijft zij. Samen met voetballer Eliano Reijnders heeft ze zelf ook twee zoons.

WK voetbal

De 27-jarige Reijnders maakte in 2023 zijn debuut voor Oranje en maakt zich dus op voor zijn eerste WK met de nationale ploeg. Hij zat twee jaar geleden wel bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het EK.

Nederland speelt zondag 14 juni de eerste wedstrijd op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Japan is dan de tegenstander. Daarna treft Oranje Zweden en Tunesië in de groepsfase.

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