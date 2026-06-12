Oranje-international Memphis Depay (32) staat altijd volop in de schijnwerpers. Niet alleen vanwege zijn prestaties als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, maar ook buiten het veld trekt hij veel aandacht. In de Sportnieuws.nl WK Voetbalpodcast neemt oud-topvoetballer Ali Boussaboun het op voor Depay, die volgens analisten beter zou passen in een andere rol bij Oranje. "Het is ook menselijk dat je respect wil afdwingen."

Ondanks zijn status bij Oranje is het nog maar de vraag of bondscoach Ronald Koeman de aanvaller van Corinthians daadwerkelijk een basisplaats geeft. Depay keert terug na langdurig blessureleed en speelde sinds 24 maart slechts 120 minuten. De voorgelegde poll van Sportnieuws.nl luidt dan ook: 'Depay wordt dé supersub van Oranje'. Na een lichte twijfel stemt Boussaboun er mee in. "Dat zou zomaar kunnen."

Kwaliteiten voor een supersub

Volgens de oud-spits van onder meer Feyenoord en de Marokkaanse nationale ploeg is dat helemaal geen gekke gedachte. "Hij heeft natuurlijk de kwaliteiten, zeker als er op een gegeven moment ruimte ontstaat", zegt Boussaboun, die daarnaast ook geniet van het karakter van Depay. "Ik vind het zó mooi dat hij zoveel zelfvertrouwen heeft, dat is écht een enorme kwaliteit van hem. Anderen raken in paniek, maar dat heeft hij totaal niet. Hij heeft er schijt aan."

Basisplaats voor Depay

Oud-trainer Robert Maaskant verwacht dat Koeman toch met Depay in de spits gaat beginnen. Vooral omdat Oranje in de laatste twee wedstrijden slechts twee keer scoorde, beide keren uit een penalty. Koeman kreeg daar zelfs 'hoofdpijn' van, zo liet hij eerder weten. "De voorbereiding is een beetje stroef verlopen. Ik denk dat Koeman uiteindelijk tóch kiest voor Memphis, zodat hij impact kan hebben", voorspelt Maaskant.

Toch zou Maaskant ook prima kunnen leven met een rol als supersub voor Depay. "Hij is eigenlijk de ideale supersub, omdat hij altijd iets kan forceren. Hij is niet voor niets de topscorer aller tijden van Nederland, dat word je niet zomaar."

Discussie rondom Depay

In Nederland gaat het lang niet altijd over de voetbalkwaliteiten van de sterspeler van het Braziliaanse Corinthians. "Memphis voelt zelf ook wel dat er veel discussie over hem is. Hij roept altijd dat hij zich niet bezighoudt met wat anderen zeggen, maar ik heb hem ook weleens horen zeggen: misschien kan ik in Nederland ook wat respect afdwingen", zegt Maaskant met lichte verbazing in zijn stem. Boussaboun vindt dat juist heel logisch. "Het is ook menselijk dat je respect wil afdwingen."

De hoed van Depay

"Mensen zijn meer bezig met zijn hoed dan met zijn prestaties op het veld", vervolgt Boussaboun. De inmiddels 32-jarige spits verscheen in 2015 met een opvallende hoed bij Oranje in Noordwijk. Sindsdien is dat een veelbesproken item. "Hij zet zelf die hoed op, dan wordt erover gesproken", vindt Maaskant.

Boussaboun begrijpt daar weinig van. "Alles wat we niet kennen of wat we raar vinden, daar leggen we meteen de volledige focus op. Dan gaat het niet meer over waar het écht om draait: voetballen. Als hij een hoed wil opzetten, moet hij dat vooral doen", zegt de 13-voudig international van Marokko, die bijvoorbeeld ook kan genieten van de haarband van de nummer tien van Oranje. "Het is ook branding, want het is zijn ding geworden. Heel veel mensen ergeren zich eraan, maar ik totaal niet. Als Memphis een haarband wil dragen, moet hij dat lekker doen”, besluit Boussaboun.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun de openingsdag van het eindtoernooi. De geweldige klanken en danjes van Shakira worden besproken, de vele rode kaarten bij Mexico-Zuid-Afrika en ook de oproep van Marcos Senesi bij Argentinië.

Verder gaan de heren ook in op de roze schoenen dit WK en de haarband van Memphis Depay, wordt de keeperskwestie bij Oranje besproken en blikken ze alvast vooruit op het eerste optreden van Danny Makkelie bij de Verenigde Staten tegen Paraguay. Kijk en beluister iedere dag de podcast vanaf 7.30 uur op jouw favoriete kanaal.

WK voetbal

Nederland speelt zondag 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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