Nederland treft in het tweede groepsduel op het WK voetbal een zeer bijzondere tegenstander: Zweden. Onder leiding van voormalig bondscoach Jon Dahl Tomasson liep de kwalificatiereeks volledig mis. Toch kreeg Zweden via een onverwachte route alsnog een ticket voor het WK. Dit is alles wat je moet weten over de volgende tegenstander van Oranje.

Zweden begon met veel vertrouwen aan de WK-kwalificatie. Na een sterke Nations League-campagne leek deelname aan het WK slechts een formaliteit. In een groep met Zwitserland, Kosovo en Slovenië leek weinig aan de hand. De eerste wedstrijd tegen Slovenië eindigde nog in een 2-2 gelijkspel, daarna ging het volledig mis.

Mislukte WK-kwalificatie

Zweden verloor van Kosovo, Zwitserland en later opnieuw van Kosovo. Dat slechte resultaat betekende het einde van Jon Dahl Tomasson als bondscoach. Zijn opvolger, Graham Potter, kreeg vervolgens een loodzware taak: Zweden alsnog naar het WK leiden.

Nations League biedt onverwachte redding

Via de reguliere kwalificatie lukte dat allerminst. Zweden eindigde troosteloos als vierde met slechts twee punten. Toch gloorde er hoop dankzij de Nations League. Door de hoge eindklassering daarin kreeg Zweden alsnog toegang tot de play-offs voor het WK. Dat bleek uiteindelijk de redding van het land.

Potter maakt een vechtmachine

Onder Graham Potter veranderde Zweden zichtbaar. De ploeg kreeg meer structuur, stond defensief veel beter en werd vooral gevaarlijk uit standaardsituaties. In de play-offs rekenden de Zweden eerst af met Oekraïne en later ook met Polen. Daarmee verzekerden ze zich alsnog van een plek op het WK.

Met spelers als Alexander Isak, Viktor Gyökeres en Anthony Elanga beschikt Zweden over veel aanvallende kwaliteit. Onder Potter lijken de sterspelers bovendien beter tot hun recht te komen dan tijdens de kwalificatiereeks. Daardoor geldt Zweden als een gevaarlijke outsider in de groep van Oranje. Een ploeg in vorm kan op een eindtoernooi immers altijd verrassen.

Historie tussen Nederland en Zweden

Toch staat Zweden momenteel ‘slechts’ 38e op de FIFA-wereldranglijst. De geschiedenis spreekt in het voordeel van Oranje. Nederland en Zweden troffen elkaar al 25 keer. Oranje won elf ontmoetingen, Zweden acht. Ze stonden ook al eens tegenover elkaar op een eindtoernooi. Tijdens het EK van 2004 trok Oranje uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind.

Van der Vaart en Ibrahimovic

De beroemdste clash vond plaats in 2004, vlak voor het EK in Portugal. Tijdens dat duel ontstond de veelbesproken ruzie tussen Zlatan Ibrahimovic en Rafael van der Vaart. Van der Vaart moest al na zeven minuten geblesseerd naar de kant nadat Ibrahimovic hard op zijn enkel ging staan.

De middenvelder was na afloop woedend. "Ik heb daar weinig waardering voor", zei Van der Vaart destijds. "Zoiets kan gebeuren, maar dan ga je achteraf naar je ploeggenoot toe om te vragen hoe het gaat. Dat deed hij niet en dat vind ik erg teleurstellend." Het incident groeide uit tot een grote rel binnen Ajax en leidde uiteindelijk tot het vertrek van Ibrahimovic naar Juventus. Eerder sprak David Endt, oud-teammanager van Ajax, over dit incident in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Nederland - Zweden

Nederland kan zich in ieder geval opmaken voor een pittig duel. Op 20 juni speelt Oranje om 19.00 uur tegen Zweden in Dallas.

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