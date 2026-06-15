Enkele uren na het 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan, is Oranje nogmaals op scherp gezet. Zweden, de volgende opponent van Nederland, won in de nacht van zondag op maandag met liefst 5-1 van Tunesië en gaat voorlopig aan de leiding in Groep F op het WK voetbal

De Scandinaviërs, die zich ternauwernood voor het toernooi wisten te plaatsen, versloegen Tunesië in Monterrey met ruime cijfers: 5-1. Zweden gaat daarmee aan de leiding in groep F, voor Japan en Nederland, die eerder op zondag in het Dallas Stadium met 2-2 gelijkspeelden.

Zweden opende al in de zevende minuut de score. Middenvelder Yasin Ayari schoot vanaf grote afstand raak: 1-0. Aanvaller Alexander Isak van Liverpool verdubbelde na een half uur spelen de voorsprong. Hij schoot de bal onder de blunderende Tunesische doelman Abdelmouhib Chamakh door (2-0).

Fouten Tunesië

Omar Rekik, die in Nederland werd geboren en in de jeugd uitkwam voor onder meer Feyenoord, Manchester City en PSV, kopte Tunesië kort voor rust terug tot 2-1. Tunesië hielp Zweden ook aan de derde treffer. Na een fout in de opbouw ontfutselde Isak de bal bij Ellyes Skhiri en stelde Arsenal-spits Viktor Gyökeres in de 59e minuut in staat te scoren (3-1).

Invaller Mattias Svanberg zorgde in de 84e minuut voor 4-1, waarna Ayari met zijn tweede treffer de eindstand bepaalde. Zweden zal zaterdag dan ook met een goed gevoel aan de ontmoeting met het Nederlands elftal beginnen.

Perfecte wedstrijd

Zweden speelde volgens verdediger Victor Lindelöf de "perfecte wedstrijd" op het WK tegen Tunesië (5-1). "Zowel met als zonder bal. Ik ben erg tevreden over wat we hebben laten zien. Het is een geweldige start van het toernooi, zeker omdat het om een groot WK gaat", zegt de 31-jarige voetballer

Ook bondscoach Graham Potter was positief. "Het is fantastisch. We hebben een geweldige en solide prestatie neergezet met vijf doelpunten. We hadden er nog meer kunnen maken. Alle lof aan de spelers, ze waren fantastisch. Er is ruimte voor verbetering, maar nu gaan we er gewoon van genieten. Daarna gaan we herstellen en ons weer voorbereiden."

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