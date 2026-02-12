Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle drie jaar gevangenisstraf geëist tegen ex-international Romeo C. voor witwassen. Tegen zijn medeverdachte, voetbalscout Owen B., eiste justitie anderhalf jaar. Ook wil het OM ruim 2,2 miljoen euro van C. en bijna 800.000 euro van B. afpakken. Dat geld zouden ze door misdrijven hebben verdiend.

De 42-jarige C. werd in 2019 op Schiphol aangehouden nadat speurhonden bijna 140.000 euro in contanten in zijn handbagage hadden geroken. Volgens de oud-voetballer kwam hij aan het geld door winst in het casino en de verkoop van horloges. Het OM noemde dat ongeloofwaardig en denkt dat hij samen met de technisch directeur van Zhejiang Yiteng geld wilde witwassen.

Snel terugbetaald

De oud-profvoetballer kreeg naar eigen zeggen grote bedragen in contant geld als bonus, onder meer omdat hij de Chinese club van degradatie had gered. "Het is daar heel anders geregeld dan hier", zei hij daarover. Ook zou de verdachte geld hebben geleend van de technisch directeur voor de aanschaf van een huis in Amsterdam. Hij zou dat vervolgens snel hebben terugbetaald. Dat verklaart volgens C. waarom hij na zijn vertrek bij de club anderhalve ton naar China overmaakte.

Volgens zijn advocaat Gerald Roethof verdiende C. tijdens zijn carrière miljoenen, onder meer bij HSV in Hamburg. Dat hij met grote bedragen in cash rondliep, was voor de voetballer "normaal". In 2019 was hij van plan met de 140.000 euro naar China te vliegen om daar een horloge te kopen, zo verklaarde de verdachte.

'Scout die nooit scout'

Over vervalste contracten, waaruit zou moeten blijken dat B. als scout werkte voor Zhejiang Yiteng, zei het OM dat ze zijn opgesteld om het witwassen te verhullen na vragen van de bank over grote transacties uit China. In een chatbericht werd B. "de scout die nooit scout" genoemd. B. zei tonnen te hebben verdiend voor zijn werk als scout. Andere grote contante stortingen op zijn rekening kwamen volgens de verdachte door verdiensten als kapper van voetballers.

C. speelde voor Nederlandse clubs als Feyenoord en RKC Waalwijk en vertrok in 2017 naar China. Ook speelde hij tussen 2004 en 2007 voor het Nederlands elftal.