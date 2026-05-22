Laat de Dopingspelen beginnen! Op zondag 24 mei 2026 vindt in Las Vegas een uniek evenement plaats: Enhanced Games. De deelnemende atleten, onder wie meerdere toppers met wereldtitels op hun naam, mogen doping gebruiken. Het doel is om grenzen te verleggen. We leggen uit wat je precies kan verwachten van het omstreden toernooi.

Zwemmen, atletiek en gewichtheffen staan op het programma van de eerste editie van de Enhanced Games. Het bijzondere aan de competitie is dat doping en andere verboden hulpmiddelen zijn toegestaan. Het wereldantidopingbureau WADA heeft zich al uitgesproken tegen het evenement en dreigt met forse straffen voor sporters die deelnemen.

De locatie is Resorts World Las Vegas, waar een arena is gebouwd met 2.500 plaatsen. Momenteel hebben 42 atleten hun deelname toegezegd. Na afloop is er een optreden van de Amerikaanse band The Killers.

Topatleten doen mee aan Dopingspelen

Een van de blikvangers bij de Dopingspelen is de Amerikaanse topsprinter Fred Kerley. De wereldkampioen op de 100 meter van 2022 wil het wereldrecord van Usain Bolt aanvallen. "Het wereldrecord is altijd het ultieme doel van mijn carrière geweest. Dit geeft me nu de kans om al mijn energie te steken in het verleggen van mijn grenzen en de snelste mens ooit te worden", zei de Amerikaan, die ook winnaar is van zilver en brons op de olympische 100 meter.

De Amerikaan is momenteel geschorst omdat hij dopingregels heeft overtreden. Het wereldrecord op de 100 meter is sinds 2009 in het bezit van de Jamaicaan Usain Bolt en staat op 9,58. Kerley heeft een persoonlijk record van 9,76.

Ben Proud

Een andere prominente atleet die meedoet is zwemmer Ben Proud. De Brit won op de Olympische Spelen van Parijs nog zilver op de 50 meter vrije slag. "Het is tijd voor verandering", lichtte Proud op zijn Instagram-account zijn keuze toe. "Ik ga stoppen met traditioneel zwemmen om mee te doen aan de Enhanced Games. Ik stap in een wereld die alles wat we weten over prestaties op zijn kop zet, en krijg de kans om de grenzen van het menselijk vermogen te verleggen met de middelen en mogelijkheden van onze tijd."

De organisatie van de Enhanced Games zegt op haar website 'een nieuw tijdperk in de sport in te luiden'. "Een tijdperk dat wetenschappelijke vooruitgang omarmt om de grenzen van menselijke prestaties te verleggen. Wij geloven dat de voordelen van wetenschap en technologie veilig kunnen worden benut."

Welke doping?

Ondanks de opzet van de Dopingspelen zijn er toch enkele regels omtrent de middelen die zijn toegestaan. Atleten mogen alleen iets innemen als het voorkomt op de lijst van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Deze zaken mogen bijvoorbeeld wel: testosteron en anabole steroïden zoals methenolon en nandrolon, hormonen en groeifactoren, zoals menselijk groeihormoon en EPO, metabole modulatoren, zoals meldonium, en stimulerende middelen, waaronder Adderall.

Records

De records die eventueel sneuvelen bij de Enhanced Games, zullen niet in de officiële overzichten terechtkomen. Eerder zwom de Grieks-Bulgaarse zwemmer Kristian Gkolomeev bijvoorbeeld een nieuw wereldrecord op de de 50 meter vrije slag tijdens de trials van de Dopingspelen. Dat record is niet erkend door de zwembond.

Kijken naar Enhanced Games

Het evenement wordt gratis gestreamd op het YouTube-kanaal van Enhanced Games.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover