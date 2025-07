Ex-voetballer Romeo Castelen zit diep in de problemen. De 10-voudig international van het Nederlands elftal wordt verdacht van witwassen. Zijn appartement in Amsterdam is gedwongen geveild.

De 44-jarige voormalig voetballer van onder andere Feyenoord, ADO Den Haag en RKC Waalwijk heeft zich diep in de nesten gewerkt. Castelen wordt verdacht van het witwassen van liefst 2,2 miljoen euro. In 2019 werd hij op Schiphol betrapt met 139.000 euro aan contact geld opzoek. Sindsdien is er een onderzoek gestart.

Beslag op appartement

Volgens Bekende Buren voerde hij zijn witwaspraktijken ook uit met het kopen van vastgoed. Justitie, samen met de Belastingdienst, legde beslag op één van de panden van Castelen. Zijn appartement in Den Haag is geveild.

Het gaat om een groot appartement van 122 vierkante meter. De woning ligt op de tiende verdieping van een appartementencomplex dat gebouwd is in 1999. Castelen kocht de woning in 2004 voor 359.000 euro. Toen speelde hij nog voor Feyenoord. Afgelopen week werd de woning geveild en eindigde het hoogste bod op 425.000 euro. Het is onduidelijk of dit bedrag afdoende is voor de schuld van de ex-voetballer.

Valse contracten

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Castelen crimineel geld vanuit Nederland naar China bracht. Daar werd het geld vervolgens witgewassen. In 2017 speelde hij in China voor Zhejiang Yiteng, een club die inmiddels niet meer bestaat. Het onderzoek van de Fiod loopt al vijf jaar.

Die Chinese club speelt in een belangrijke rol in de witwaspraktijken van Castelen, verdenkt het OM. Hij zou in samenwerking met een Nederlandse scout via vervalste contracten het doen lijken dat hij honderdduizenden euro's aan bonussen kreeg van de Chinese club. In werkelijkheid ziet de OM deze 'inkomsten' als dekmantel voor het contante geld dat naar China werd gebracht.

Nederlands elftal

Castelen speelde tien interlands voor het Nederlands elftal waarin hij eenmaal scoorde. Hij maakte in 2004 zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen Zweden. Datzelfde jaar speelde hij enkele wedstrijden om WK-kwalificatie. In 2006 speelde hij zijn laatste interland.