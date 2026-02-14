Mitchel Ammen (26) ging in korte tijd van hobbykapper naar een van de geliefdste voetbalkappers van Nederland. Moody, zoals zijn bijnaam luidt, droomt hardop over het WK van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Je moet net de juiste speler treffen", lacht de eigenaar van Moody’s House of Fades tegenover Sportnieuws.nl.

Voor Moody begon het zo’n zes jaar geleden in zijn schuurtje in Hoorn (Noord-Holland). "Het is zeker geen buurt met grote villa’s", lacht hij. Moody knipte aanvankelijk vrienden en bekenden, maar al snel ook talentvolle voetballers als Sontje Hansen en Max de Waal. "Het was totaal niet professioneel. Ik had een klein hoekje in de schuur en zette een spiegeltje op de wasmachine."

Taylor in de kappersstoel

Via een Amerikaanse kapper kreeg Moody het idee om zelf voetballers te benaderen. Zo begon het balletje te rollen. "Je start natuurlijk met wat minder bekende namen, dus ik stuurde een aantal bankzitters en basisspelers van Ajax en AZ een berichtje. Toevallig reageerde Kenneth Taylor, uitgerekend de grootste naam", vertelt hij. De kapper van Taylor was op vakantie en dus kreeg Moody de kans om de Ajacied te knippen. "Hij kwam aan met een hele mooie, dure auto. Het was donker en de sfeer in de wijk kan dan best grimmig zijn. Het was bijzonder, maar ook heel leuk om hem in mijn schuurtje te mogen knippen."

Er ging een tijdje overheen, maar Taylor kwam terug. "Op een gegeven moment was hij een tijdje niet geweest, maar het begon bij mijzelf toch te kriebelen. De eerste keer was het van mijn kant ook nog heel onprofessioneel, dus ik heb hem toch maar een bericht gestuurd. Hij reageerde heel aardig, maar ging niet direct in op het maken van een afspraak. Maar twee weken later kreeg ik toch een berichtje en ben ik hem weer gaan knippen."

Geknipt vlak voor presentatie

Het zorgde uiteindelijk voor een hechte band met Taylor, iets wat deze winter duidelijk werd. Enkele dagen voordat de middenvelder naar Lazio vertrok, kreeg Moody een appje. "Ik wist dat hij graag een volgende stap wilde maken. Deze window stuurde hij me: het kan zijn dat ik je last minute ga bellen. In de ochtend van de presentatie kreeg ik een berichtje of ik om 09.00 uur bij hem kon zijn. Ik kwam bij hem thuis en we zaten letterlijk tussen de koffers. Het was enorm hectisch, want om 19.00 uur moest hij al in Rome zijn."

Bijzondere band met Troy Parrott

Na verloop van tijd merkte Moody dat hij het kappersschuurtje was ontgroeid. Hij verhuisde naar zijn eigen kappersstudio in Zwaag, waar inmiddels gesigneerde shirts hangen van onder anderen Ivan Perisic en Troy Parrott. "Ik wilde het serieuzer aanpakken en kwam dit pand tegen. Voor de promotie leek het me leuk om nog meer bekende mensen te knippen", vertelt Moody.

Hij stuurde opnieuw berichten naar voetballers, onder wie Parrott. "Hij reageerde vrij snel: kun je vanavond nog komen? Daar hoefde ik niet over na te denken." Moody ging langs bij de AZ-spits. "Zijn familie was erbij, dus ik leerde meteen zijn moeder en vrouw kennen. Ik ben hem altijd blijven knippen en zo kreeg ik later ook een bericht van Rome Owusu-Oduro, die vroeg of ik op oudjaarsdag wilde komen. Stap voor stap werd het steeds meer."

Grote groei door Eerdhuijzen en Olij

Pas anderhalf jaar geleden, bij de opening van zijn kapperszaak, stopte Moody met zijn andere werk. De echte doorbraak kwam dankzij FC Utrecht-verdediger Mike Eerdhuijzen, die toen nog bij Sparta speelde. "Ik plaatste veel op de socials en tijdens mijn vakantie vroeg Mike of ik hem wilde knippen. Ik was net één dag terug van vakantie en ging meteen naar hem toe. Hij herplaatste mijn post en onderweg naar Alkmaar kreeg ik een appje: kun je vanavond naar Rotterdam komen? Ik wist niet wie het was, maar het bleek Nick Olij."

Die kans liet Moody niet liggen. "Ik zei direct: natuurlijk, ik kom eraan." Vanaf dat moment ging het snel. "Olij kwam bij Oranje, maakte de overstap naar PSV en ging op trainingskamp naar Dortmund. Daar ben ik ook heen gegaan en heb ik veel jongens geknipt." Inmiddels knipt hij wekelijks PSV-spelers als Olij, Couhaib Driouech, Dennis Man en Paul Wanner. "En dat allemaal binnen een half jaar. Het is heel snel gegaan."

Extra spanning bij bekende namen

Volgens Moody voelt hij zelden spanning bij het knippen van bekende voetballers, omdat zulke afspraken vaak spontaan worden gemaakt. "Alleen bij Bart Verbruggen was ik echt zenuwachtig, omdat ik het een week van tevoren al wist. Ik heb zijn hele Instagram goed bekeken om te kijken hoe ik hem moest knippen", lacht hij.

De 26-jarige kapper vindt het wel belangrijk om te benadrukken dat het leven en de huizen van voetballers lang niet altijd alleen maar glamour is. "Ik heb inmiddels veel huizen gezien. Iedereen denkt aan Lamborghini’s en mega televisies, maar er staat soms ook gewoon een oud tv’tje en een simpele bank", zegt Moody. "Je bouwt ook een persoonlijke band op. Soms word ik gevraagd voor verjaardagen of om mee te eten, zeker als ik ook hun familie heb geknipt. Dat maakt het extra leuk."

Droom: het WK

Moody heeft één grote droom: mee naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Dat zou heel leuk zijn. Ik ben goed op weg, maar je moet net de juiste spelers treffen. Je hoopt dat je zulke jongens ooit mag knippen en dat er een opening ontstaat, zoals dat bij PSV voor mij is gebeurd", besluit hij trots.

Dit is het openingsverhaal met Mitchel Ammen. Later deze week volgen nog anekdotes over Parrott en het trainingskamp van PSV.