Sportkoepel NOC*NSF heeft zondag de nominaties bekendgemaakt voor de belangrijkste sportprijzen van Nederland. Die worden uitgereikt tijdens het Sportgala later deze maand. Topsporters als Mathieu van der Poel, Joy Beune, Jenning de Boo en Femke Bol én coaches Sarina Wiegman en Arne Slot maken allemaal kans op een uitverkiezing.

Het Sportgala vindt plaats op woensdag 17 december op Papendal. Dan wordt bekend welke sporters, coaches en teams in de prijzen vallen voor hun prestaties in 2025. De stemmen van de sporters en coaches bepalen voor de helft de uitslag; de inbreng van de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor is ook 50 procent.

Schaatser De Boo, wielrenner Van der Poel, baanwielrenner Harrie Lavreysen zijn genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen schaatsster Beune, de atletes Femke Bol en Jessica Schilder, zwemster Marrit Steenbergen en wielrenster Lorena Wiebes.

Topsporters en coaches (alleen voor de coachprijs) mogen hun stem uitbrengen, waarna tijdens het Sportgala op 17 december de winnaars worden gepresenteerd. Er zijn ook prijzen in de categorieën Sportploeg, Parasportman, Parasportvrouw, Parasportploeg en Coach van het Jaar.

Arne Slot en Sarina Wiegman

Voor de titel Sportploeg van het Jaar komen de 3x3-basketbalvrouwen, de roeiers van de mannenacht en de teamsprintsters bij het baanwielrennen in aanmerking.

Voetbalcoaches Arne Slot (Liverpool) en Sarina Wiegman (Engeland) moeten concurreren met baanwielercoach Hugo Haak voor de titel Coach van het Jaar. Op het Sportgala worden ook de Young Talent Award en de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt.

Parasporters

Parazwemmer Rogier Dorsman, parawegwielrenner Mitch Valize en rolstoeltennisser Niels Vink zijn de genomineerden voor de titel Parasportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen de para-atletes Lara Baars en Fleur Jong en parawegwielrenster Chantal Haenen. Bij de paraploegen zijn de 4x100 meter universal relay (para-atletiek), de rolstoelbasketbalvrouwen en de rolstoeltennisvrouwen genomineerd.

Alle genomineerden

Sportman van het jaar 2025

Jenning de Boo – langebaanschaatsen

Harrie Lavreysen – baanwielrennen

Mathieu van der Poel – wegwielrennen en veldrijden

Sportvrouw van het jaar 2025

Joy Beune – langebaanschaatsen

Femke Bol – atletiek

Jessica Schilder – atletiek

Marrit Steenbergen – zwemmen

Lorena Wiebes – baan- en wegwielrennen

Sportploeg van het jaar 2025

3x3 basketbalvrouwen

Mannen acht – roeien

Teamsprint vrouwen – baanwielrennen

Parasportman van het jaar 2025

Rogier Dorsman – parazwemmen

Mitch Valize – parawegwielrennen

Niels Vink – rolstoeltennis

Parasportvrouw van het jaar 2025

Lara Baars – para-atletiek

Chantal Haenen – parawegwielrennen

Fleur Jong – para-atletiek

Parasportploeg van het jaar 2025

4x100 meter universal relay – para-atletiek

TeamNL rolstoelbasketbalvrouwen

TeamNL rolstoeltennisvrouwen

Coach van het jaar 2025

Hugo Haak – baanwielrennen

Arne Slot – voetbal

Sarina Wiegman – voetbal