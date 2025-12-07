Sportkoepel NOC*NSF heeft zondag de nominaties bekendgemaakt voor de belangrijkste sportprijzen van Nederland. Die worden uitgereikt tijdens het Sportgala later deze maand. Topsporters als Mathieu van der Poel, Joy Beune, Jenning de Boo en Femke Bol én coaches Sarina Wiegman en Arne Slot maken allemaal kans op een uitverkiezing.
Het Sportgala vindt plaats op woensdag 17 december op Papendal. Dan wordt bekend welke sporters, coaches en teams in de prijzen vallen voor hun prestaties in 2025. De stemmen van de sporters en coaches bepalen voor de helft de uitslag; de inbreng van de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor is ook 50 procent.
Schaatser De Boo, wielrenner Van der Poel, baanwielrenner Harrie Lavreysen zijn genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen schaatsster Beune, de atletes Femke Bol en Jessica Schilder, zwemster Marrit Steenbergen en wielrenster Lorena Wiebes.
Topsporters en coaches (alleen voor de coachprijs) mogen hun stem uitbrengen, waarna tijdens het Sportgala op 17 december de winnaars worden gepresenteerd. Er zijn ook prijzen in de categorieën Sportploeg, Parasportman, Parasportvrouw, Parasportploeg en Coach van het Jaar.
Arne Slot en Sarina Wiegman
Voor de titel Sportploeg van het Jaar komen de 3x3-basketbalvrouwen, de roeiers van de mannenacht en de teamsprintsters bij het baanwielrennen in aanmerking.
Voetbalcoaches Arne Slot (Liverpool) en Sarina Wiegman (Engeland) moeten concurreren met baanwielercoach Hugo Haak voor de titel Coach van het Jaar. Op het Sportgala worden ook de Young Talent Award en de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt.
Parasporters
Parazwemmer Rogier Dorsman, parawegwielrenner Mitch Valize en rolstoeltennisser Niels Vink zijn de genomineerden voor de titel Parasportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen de para-atletes Lara Baars en Fleur Jong en parawegwielrenster Chantal Haenen. Bij de paraploegen zijn de 4x100 meter universal relay (para-atletiek), de rolstoelbasketbalvrouwen en de rolstoeltennisvrouwen genomineerd.
Alle genomineerden
Sportman van het jaar 2025
Jenning de Boo – langebaanschaatsen
Harrie Lavreysen – baanwielrennen
Mathieu van der Poel – wegwielrennen en veldrijden
Sportvrouw van het jaar 2025
Joy Beune – langebaanschaatsen
Femke Bol – atletiek
Jessica Schilder – atletiek
Marrit Steenbergen – zwemmen
Lorena Wiebes – baan- en wegwielrennen
Sportploeg van het jaar 2025
3x3 basketbalvrouwen
Mannen acht – roeien
Teamsprint vrouwen – baanwielrennen
Parasportman van het jaar 2025
Rogier Dorsman – parazwemmen
Mitch Valize – parawegwielrennen
Niels Vink – rolstoeltennis
Parasportvrouw van het jaar 2025
Lara Baars – para-atletiek
Chantal Haenen – parawegwielrennen
Fleur Jong – para-atletiek
Parasportploeg van het jaar 2025
4x100 meter universal relay – para-atletiek
TeamNL rolstoelbasketbalvrouwen
TeamNL rolstoeltennisvrouwen
Coach van het jaar 2025
Hugo Haak – baanwielrennen
Arne Slot – voetbal
Sarina Wiegman – voetbal