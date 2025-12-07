Het interview van Mohammed Salah na het nieuwe puntenverlies van Liverpool op zaterdag houdt de gemoederen bezig. Nu lijkt er een mogelijke oplossing te zijn voor de clubleiding.

Liverpool speelde op zaterdag gelijk tegen degradatiekandidaat Leeds United. The Reds hebben slechts twee van de laatste tien wedstrijden in de Premier League gewonnen.

Na afloop van het duel uitte sterspeler Salah zijn onvrede. Zo is de Egyptenaar niet blij met zijn huidige rol bij Liverpool. Hij komt momenteel amper voor in de plannen van Slot. Hij zegt zelfs dat hij "onder de bus is gegooid" en dat zijn band met Slot kapot is, zo tekende The Times op.

Geen goede relatie meer

De aanvaller stelde dat hij eerst nog een prima relatie had met Slot. Dat is nu echter niet meer het geval. "Nu lijkt het erop dat iemand binnen de club mij niet meer wil", zo opperde de sterspeler. "Ik ben erg teleurgesteld. Ik heb zoveel gedaan voor deze club in de laatste jaren en vooral vorig seizoen. Nu zit ik op de bank en ik heb geen idee waarom. Het is duidelijk dat iemand wil dat ik als schuldige wordt gezien van de huidige situatie."

Niet alleen Liverpool verkeert in slechte vorm, ook Salah levert niet meer als voorheen. Vorig seizoen toen The Reds kampioen werden, scoorde hij nog 29 keer. In 2025/2026 maakte de Egyptenaar pas vier doelpunten in dertien competitiewedstrijden.

Vertrek

Nu de band tussen de speler en de club dusdanig is verslechterd, staat Liverpool open voor een vertrek van de vedette, zo meldt de BBC. Een transfer naar de zandbak lijkt een logische optie.

Zo schrijft de BBC dat de Saudi Pro League al langere tijd de ambitie koestert om Salah, vermoedelijk de meest herkenbare speler uit het Midden-Oosten, toe te voegen aan het rijtje van supersterren in de competitie. Hij komt dan in het rijtje met namen als Cristiano Ronaldo en Sadio Mané.

Al Hilal, dat onder leiding staat van Simonie Inzaghi, is naar verluidt een van de clubs die verregaande interesse tonen in Salah.

