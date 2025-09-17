Hij droomde van een gouden WK-medaille, maar de teleurstelling droop woensdagmiddag van het gezicht van Niels Laros. Op de WK atletiek was de topatleet kansrijk op de 1500 meter. Het mocht echter niet zo zijn voor de Brabander, die na zijn mislukte missie troost zocht bij een bekende op de tribunes.

De pas 20-jarige Laros was volgens velen de topfavoriet om goud te winnen, maar de man uit Oosterhout kwam op de laatste meters te kort met zijn eindsprint. Uiteindelijk zou hij 'slechts' vijfde worden. Het duurde vervolgens even voordat hij voor de camera's verscheen om journalisten te woord te staan, maar dat had een logische reden.

Troost zoeken bij trainingsmaatje

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg zag namelijk dat Laros de race eerst moest verwerken. "Hij is naar de hoek van het stadion gelopen. Daar is zijn trainingsmaatje Stefan Nillessen. Daar is hij troost gaan halen. We hoeven niet te raden hoe hij zich voelt", vertelt Stekelenburg. "Dat is wel te zien aan hem."

Enkele minuten later stond Laros toch voor de camera van de NOS. Daar was duidelijk te zien hoe erg hij baalde van zijn vijfde stek in de WK-finale. "Naar mijn gevoel ging alles zoals gepland. De weken hier naartoe, de serie en de halve finale. Ik zie niet echt iets wat ik fout deed. Om dan vijfde te worden, daar baal ik zo van."

Ontzettend zuur

Laros had namelijk op veel meer gehoopt dan een ereplaats. "Ik heb dit seizoen laten zien dat ik voor goud kon gaan. We geloofden er in. Dat was het enige waar we voor kwamen." Het mocht niet zo zijn en Laros voelde dat ook op het laatste rechte stuk. "Ik zat op dé positie om te winnen. Die laatste honderd meter... Ik had de benen niet die ik de rest van het seizoen wel had. Dat is gewoon ontzettend zuur."

Kans op revanche tijdens WK

Er is nog een kans op revanche voor Laros. Hij zou namelijk ook de 5000 meter kunnen lopen in Tokio. De eerste race daar staat vrijdag gepland. Laros moest nog maar zien of hij daar aan de start verschijnt. "Geen idee, ik weet het niet. Het is even kijken hoe morgen gaat en dan zullen we iets beslissen."